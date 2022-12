Pět věcí, které musíte udělat, abyste nikdy nezkazili bramborový salát

Více než polovina Čechů si podle průzkumu společnosti Bonduelle na vánočním bramborovém salátu dokáže pochutnávat i déle než čtyři dny. Výzkumníci se zaměřili na to, jak Češi přistupují k jeho přípravě a jakých hygienických nešvarů se při tom dopouštějí. Průzkum realizovala agentura STEM/MARK.

Pomiňme jednotlivé suroviny, které se použijí na přípravu. Recept na ten nejlepší bramborový salát se určitě liší rodinu od rodiny, správná výrobní praxe s ohledem na použité suroviny, způsob a délku skladování bramborového salátu by však měl mít každý z nás totožný.

1. Čistota na prvním místě

Základní hygienické pravidlo zní, „čisti, kudy chodíš,“ a mělo by platit pro každou kuchyni. Průzkum však ukázal, že 25 % Čechů míchá při přípravě bramborový salát rukama bez rukavic, čímž se zelenina a další suroviny kontaminují možnými patogeny.

„Abyste rukama nebo špinavým kuchyňským nádobím zbytečně nekontaminovali možnými patogeny zeleninu a další suroviny, které se již nebudou tepelně opracovávat, umyjte si před přípravou salátu i v jejím průběhu ruce důkladně mýdlem. Ruce si umyjte také po manipulaci s vaječnými skořápkami, které obsahují obrovské množství nečistot a nežádoucích mikroorganismů. Stejně tak saponátem umyjte i povrchy, na nichž salát připravujete. Salát míchejte pouze čistou lžící a na čistotu myslete také poté, co salát zamícháte a uložíte do lednice,“ radí se správnou hygienou Karolína Fourová, inženýrka v oboru výživy a kvality potravin.

2. Ochutnávejte jen čistou lžící

Tím však správná hygiena nekončí. Polovina respondentů kontaminuje salát při jeho ochutnávání, když lidé ujídají opakovaně z velké mísy jednou lžící, nebo dalšími nečistotami, když se do ochutnávání pustí přímo holýma rukama.

V praxi: když ochutnáváte, zda jste dali dost soli nebo pepře, vždy olíznete lžičku. Nikdy do saláte „nejděte“ tou samou lžící, jinak mikroorganismy z vašich úst přenesete zpět do salátu. Použijte vždy čistou lžíci. Ta troška nádobí navíc stojí za to.

Tedy pokud nehodláte salát sníst na jediné posezení. Což nebývá obvyklé, protože v praxi se obvykle udělá salátu tolik, že se nakonec dojídá ještě několik dní.

3. Volba surovin zásadně ovlivňuje trvanlivost

Většina surovin na salát prochází tepelným ošetřením, ať už jde o sterilované okurky a hrášek nebo kořenovou zeleninu a brambory. Pokud suroviny tepelně upravujete v domácích podmínkách, je potřeba je následně zchladit co nejrychleji, aby nedocházelo k rozvoji patogenů v pokojové teplotě, a salát míchat až když je zelenina studená.

Dvaadevadesát procent Čechů přidává do bramborového salátu majonézu či tatarskou omáčku. Chcete-li připravit salát, jehož konzumace bude bezpečná, sáhněte po majonéze kupované, z pasterovaných vajec.

Pokud preferujete majonézu domácí ze syrových vajec, zvolte raději vejce kupovaná z monitorovaných a značených chovů. Případné riziko salmonely je zde nižší než u vajíček domácích.

V 15 % vánočních salátů je oblíbený naopak bílý jogurt a upřednostňují ho nejčastěji respondenti starší 60 let.

„Budete-li na zamíchání salátu chtít použít jogurt, myslete na to, že jde o kysaný mléčný výrobek, který v 1 g obsahuje 10 milionů živých mikroorganismů. Ty se sice živí mléčným cukrem, ale nepohrdnou ani jinými sacharidy, a salát by vám tak mohl při nesprávném skladování začít kvasit. Jogurt proto k ostatním surovinám přidávejte až těsně před konzumací,“ popisuje Karolína Fourová.

Průzkum ukázal, že bramborový salát si Češi nedovedou představit bez vajíčka (77 %), mrkve (62 %) či hrášku (55 %). Ten se v zimním období nabízí využít konzervovaný či mražený.

4. Tři dny a dost

Více než 20 % Čechů salát konzumuje více než čtyři dny. Skladovat salát až na silvestrovské chlebíčky příliš bezpečné ale není. I při dodržení všech hygienických pravidel je vhodné bramborový salát spotřebovat do 2–3 dnů.

Nejčastěji Češi (60 %) začínají s přípravou salátu den před Štědrým dnem. Téměř 40 % z nich připravuje tuto vánoční přílohu jen několik hodin před sváteční večeří.

5. Zblanšírujte cibulku

Na závěr ještě tip od kuchaře. Jeden z nejlepších českých kuchařů současnosti Radek David doporučuje před přípravou bramborového salátu zblanšírovat cibulku.

Nejenže se tím zbaví čpavosti, která některým strávníkům nevyhovuje, ale navíc se tím snižuje pravděpodobnost, že salát brzy začne kysnout.

Podívejte se na video, kde Radek David připravuje bramborový salát krok za krokem: