Na bramborový salát neexistuje jednotný recept. Vyberte si podle chuti

Nastal čas pustit se pomalu do přípravy bramborového salátu. Když si uvaříte brambory ještě dnes, do rána vychladnou, a když si na Štědrý den přivstanete, stačí se do večera ještě pěkně uležet. Teď už se jenom rozhodnout, jaký typ salátu pro štědrovečerní večeři zvolíte.