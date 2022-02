Nepodceňujte brambory. Nasytí, dodají tělu vše potřebné, dokonce i léčí

Brambory obsahují důležité minerály, stopové prvky, vitaminy, mají vysoký obsah vlákniny, regulují i hodnoty tuku a cukru v krvi a jsou živnou půdou pro prospěšné střevní bakterie.

Brambory nejsou a neměly by pro nás být jenom přílohou k něčemu dobrému, co máme na talíři. Pomůžou nám s léčením neduhů, a to mnohem šetrněji než různé medikamenty, zafungují bez vedlejších účinků a nemusíme se bát žádné interakce s léky, které užíváme. Navíc jsou cenově dostupné a skoro vždycky doma nějaké najdeme.

A proč jsou brambory z medicínského hlediska tak cenné? Nabízejí kombinaci důležitých minerálů, stopových prvků, ale také vitaminů a dalších rostlinných látek. Kromě toho hlízy mají vysoký obsah celulózy, a dodají nám tak vlákninu důležitou pro zdravé trávení. Regulují i hodnoty tuku a cukru v krvi a jsou živnou půdou pro prospěšné střevní bakterie.