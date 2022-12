Nebere vás cukroví? Napečte místo něj slané dobroty s pivem podle Berkyho

Sýrové hvězdičky k pivu

Suroviny: 130 g hladké mouky, 100 g čedaru, 50 g parmazánu, 60 g másla, 40 ml piva , 10 g lahůdkového droždí, 1 čajová lžička mleté červené papriky a sůl.

Sýrové hvězdičky podle Pavla Berkyho

Do mísy nastrouhejte najemno oba sýry, přidejte změklé máslo, prsty vše zpracujte do vlhké drobenky. Poté přidejte mouku, droždí a papriku. Osolte podle chuti a vše znovu prsty zpracujte. Tentokrát do sypké drobenky. Nakonec přilijte vychlazené pivo a vytvarujte těsto. Nezpracovávejte ho příliš dlouho, stačí, aby vám pod rukama vzešla kompaktní hmota. Poté těsto zabalte do potravinové fólie a dejte na 30 minut do lednice odpočívat.

Troubu předehřejte na 190 °C. Odpočaté těsto vyválejte přes pečicí papír na tloušťku přibližně 1–2 milimetry. Pomocí vykrajovátek vykrojte libovolné tvary, dejte je na plech vystlaný pečicím papírem a pečte v dobře vyhřáté troubě 12–15 minut. Na povrchu by měly být krekry krásně zlatavé. Po upečení je nechte zcela vychladnout.