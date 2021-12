Upečte si máslovou vánočku podle Maršálka ze šesti, nebo ze čtyř třípatrovou

Upéct vlastní vánočku může být výzva, i pro šéfredaktorku časopisu Na chalupě s Terezou Bebarovovou to tak dlouhá léta bylo. Pak ji ale osud spolu s pořadem Peče celá země přivál do cesty mistra cukráře Josefa Maršálka a leccos se změnilo. Zkuste to také změnit, do Vánoc je čas vyzkoušet si to nanečisto.