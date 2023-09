Béleše, to jsou povidla a mák. Punčochář přidal zmrzlinu ze srnčích kostí

K přípravě tradičního slováckého jídla je v rámci kuchařské road show paradoxně pobídla někdejší soutěžící MasterChef Česko Chili Ta Thuy s vietnamskými kořeny. Ovšem po boku vyhlášené kuchařky z Uherského Hradiště Anny Káčerové a v nádherném místním kroji.

Paní Káčerová přichystala béleše, respektive beleše či báleše, jak se tradiční krajový pokrm nazývá. „Je to jednoduché v tom, že je to vlastně trochu mouky, kvasnic, trochu cukru, zaleju teplým mlékem, zadělá se těsto, počkám, až vykyne, a po hodince naděláme kousky,“ popisuje zkušená kuchařka, která tyto kynuté placky chystala už jako malá holka, když rodiče byli na poli.

Z kousků nakynutého těsta se pak jednoduše uválí kuličky, rozválí se válečkem na plocho, upečou na holé rozpálené plotně kamen, namastí se sádlem, natřou domácími povidly a zasypou mákem s cukrem. V jednoduchosti a poctivé chuti je prostě síla.

A teď si tuto tradiční pochoutku představte s asijským dotekem, jak šéfkuchaře Jana Punčocháře a Přemka Forejta zaúkolovala Chili. V asijské kuchyni se sice druhý jmenovaný cítí jako doma, ale právě to možná namotivovalo Jana Punčocháře, aby do své verze prostých bélešů dal prostě všechno. A šel do sladké i slané varianty.

Béleše podle Honzy a Přemka

Oba kvůli času potřebnému k nakynutí těsta začali právě s ním. Jak už bylo výše zmíněno, základem je hladká mouka, vejce, máslo, droždí, trocha cukru, špetka soli a mléko.

Honza Punčochář se pak pustil do domácí švestkové omáčky, a aby splnil asijskou variantu, použil i koriandr, zázvor a trošku chilli. Původně chtěl připravit zmrzlinu z povidel a jater, ale nakonec se ukázalo, že tato kombinace by nepracovala. Oproti němu se Přemek vydal čistě sladkou cestou a vytvářel tři různé náplně a k tomu cibulovou zmrzlinu.

Jan Punčochář ke svým bélešům na slano připravil švestkovou omáčku a podával je se srnčím tatarákem, zmrzlinou ze srnčích kostí a koriandrem. Svůj sladký smažený béleš naplnil ricottou a tvarohem, přidal švestky flambované rumem a espumu z povidel a jogurtu. Své hosty nečekanou, ale vyváženou kombinací chutí naprosto oslnil.

Vlevo slaná a sladká varianta bélešů od Jana Punčocháře, vpravo dvě sladké varianty bélešů od Přemka Forejta. Nakonec to u hostů vyhrálo Honzovo menu.

Přemek Forejt servíroval béleše – které vypadaly spíš jako koblížky – na cibulové zmrzlině. Naplněné byly hruškovými povidly se skořicí, tečku tvořil gel z hroznového vína. Další naplnil krémem z karamelové čokolády, másla a kávy a přidal houbový prach. A třetí náplň byla z bílé čokolády navoněná kardamomem, citronovou kůrou, kafrovými (limetkovými) listy a vanilkou. Hosty nadchla především první verze.