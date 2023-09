Nejlepší houbová omáčka je dle Punčocháře s bůčkem, Forejt vybral krk

Herec Robert Mikluš tvrdí, že má z houbařského oddílu přezdívku Strakoš, takže v rámci dalšího premiérového dílu kulinářské road show s šéfkuchaři Přemkem Forejtem a Janem Punčochářem překřtil toho prvního na Kukmáka, druhého na Pařezníka, a s něhou v hlase je oslovoval „klouzci“. Ovšem vše měl jako znalec odpuštěno, vždyť s Romanem Vaňkem dělal Luxus na talíři.

Především dotáhl oba šéfkuchaře do restaurace Rekovice, kde dělá manažerku Margita Lisztwanová – a ta si tu na jídelníček prosadila vynikající houbovou omáčku podle receptu své babičky. „Moje úplně nejoblíbenější jídlo... Je sametová jak revoluce, a ty knedlíky jsou nadýchané jako hlas pánaboha z gramofonové desky. I to vajíčko je dokonalé,“ popsal ji Mikluš a vy ji najdete alespoň zprostředkovaně ve fotogalerii.

Není divu, že tato „houbovka“ vzbudila nadšení u všech tří gurmánů – a gurmetů současně. Překvapivě se tak zadáním souboje stala prostě houbová omáčka. Zda s masem či bez, to už nechal Mikluš na kuchařích.

V čem se shodli oba šéfkuchaři, to je láska k houbové omáčce, kterou si prostě v sezoně dá s chutí snad každý. Dále i v tom, že by v ní neměla chybět slanina, byť by ji jen ovoněla. A že musí být maso udělané pěkně do měkka.

„Když se řekne houbová omáčka, každého napadne vařené hovězí, ale já si myslím, že to není úplně ta cesta, která by v Beskydech měla být. Viděl jsem bůček a najednou mi najížděly recepty,“ cítil to Jan Punčochář. A protože má Beskydy spojené s kysaným zelím, vzal vepřový bůček, nakrájel ho na plátky, a ty naplnil právě kysaným zelím. A ty pomalu pekl v houbovém základu.

Punčochářův bůček naplněný kysaným zelím se sušenými houbami, k tomu bramborový knedlík naplněný houbami a vepřovým bůčkem. Nechybí smažený kadeřávek. Forejt připravil hovězí krk dušený na římském kmíně, s liškami a restovaným špekem. A k tomu podával lokši plněnou fazolkama s šalotkovou zálivkou s hořčicí a trochou misa.

Oproti tomu Přemek Forejt se nechal zlákat pořádným kusem hovězího krku – a aby tak nebojoval s časem, sáhl po papiňáku. K hovězímu zvolil tmavou omáčku a jako přílohu tradiční lokše, přesto hosté ocenili, že jeho jídlo v sobě mělo dotek lehkosti asijské kuchyně. Aby ne, v základu měl nejen sušené houby shiitake, cibuli a česnek, ale i rozmarýn či římský kmín.