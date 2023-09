Zápasník MMA rozebral španělského ptáčka, Punčochář papriku, Forejt segedín

Ewa nemá problém přiznat, že ráda jí, naopak, hrdě se k tomu hlásí. A protože je věčně na cestách, je šťastná za každý tip, kde se dá zastavit a opravdu dobře se najíst. Jedním takovým kouzelným místem je Průjezd 32 ve Veverských Knínicích, kde na jednom z dvorků stojí stánek, kterému vládne zápasník MMA Vladimír Kokolia. A soudě například podle facebookových recenzí, jde mu to hodně dobře.

Je to street food jako vyšitý, za nímž si neváhají lidé dojet. A přestože se Jan Punčochář netají tím, že street food není zrovna jeho šálek kávy, Vladimírův rozebraný španělský ptáček (viz úvodní video), ho nadchl.

A jaká byla Ewina výzva? Pojala ji po svém, a protože miluje festivaly, pozvala jim na jihomoravský dvorek 60 strávníků, jimž museli uvařit nějakou českou klasiku do ruky, ovšem ještě s nějakým typickým prvkem polské kuchyně.

Pro Honzu Punčocháře je oblíbenou českou klasikou paprika plněná mletým masem s rajčatovou omáčkou. Je mu ovšem jasné, že ji musí povýšit, takže ji zjemní sýrem stracciatellou, čerstvými rajčaty, piniovými oříšky i pavoučím krabem. Do omáčky na flambování použije vodku, aby splnil i podmínku polského elementu, a vše naservíruje do své tradiční buchty – a do podoby hamburgeru.

Přemek Forejt pro změnu překope tradiční segedín – což sice není tak úplně česká klasika, ale oblíbený je u nás hodně. Upeče bůček, přidá glazé z kimči a celé to vloží do napařovaných knedlíků. Polský akcent dodá prostřednictvím brambor se zakysanou smetanou a koprem.

„Jestli tě ‚zakyska‘ s koprem dostane na balkón, tak se taky přihlásím do MasterChefa,“ smála se Ewa Farna A chválila si: „To je práce snů: chodit do takových pořadů a jen žrát samý výborný věci.“ A nejen ona byla z Honzovy a Přemkovy klasické kuchyně přetavené do street foodu nadšená. Oba nakrmili ze svých improvizovaných food trucků přes šedesát lidí.