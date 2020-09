Pražské gorily recyklují PETky, Ajabu si ubrání barel i před Richardem

Do malých lahví jim v horkých dnech chovatelé dávají rozmixované okurky, což je ideální osvěžení, něco jako okurková limonáda. Do velkých barelů většinou poschovávají do dřevité vlny speciální sušenky pro listožravce.

„Do malých PETek gorily opravdu výjimečně dostávají také přesnídávku, ta je ovšem příliš sladká. Častěji v nich nacházejí vločky, hrst rozinek či speciální granule,“ popisuje vrchní chovatel primátů Martin Vojáček.

A dodává, že pokud gorilám dojde trpělivost v marné snaze dostat dobroty z PET lahve ven, neváhají ji rozkousat, nebo ji prostě s pomocí zubů roztrhat. V žádném případě však nehrozí, že by si přitom nějak ublížily.



PETky si v horkých dnech užíval hlavně Nuru, chodil a sbíral lahvičky jednu za druhou a nevěděl, kterou vypít dřív, jak je vidět na videu.

Nejmenší Ajabu se sice šťávy z okurek také rád napil, ale se zbytkem obsahu lahve si spíš hrál. Přestože je jako čtyřletý z celé gorilí skupiny nejmenší, je velmi průbojný a pokaždé se mu podaří něco z enrichmentu nejen ukořistit, ale také si to ubránit. Třeba barel se sušenkami schovanými v dřevitce si dokonce uhájí i před stříbrohřbetým samcem Richardem, jak je vidět na úvodním videu.

Svého gorilího tátu totiž dobře zná, takže stejně jako jeho starší bratři Kiburi a Nuru ví, že když s kořistí zdrhne na vyvýšená místa, má vyhráno. Taková místa, jako jsou třeba schody do povodňové věže, totiž Richard nemá rád.

Nejen u goril se něco děje každý den

K tomu mívají gorily venku každý den rozhozené kousky zeleniny a v pavilonu větve k okusu, takže si všichni přijdou na své. V horku někdy na zchlazení dostávají i zmrzlinu, sprchu zase mají k dispozici uvnitř pavilonu.

Právě venkovní výběh je úžasným místem, kde se dají gorily při návštěvě zoo krásně pozorovat. O zářijových víkendech jsou navíc ve 12:30 u pavilonu setkání s chovateli, od nichž se toho o životě goril nížinných spoustu dozvíte.