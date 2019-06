VIDEO: Vášní gorilího mláděte jsou ve vedru pítko, mlžení i zmrzlina

Za vysvědčení do zoo! Děti do 15 let s jedničkou z přírodovědných předmětů mají tento pátek vstup za 1 korunu. Tímto dnem také začínají letní vystoupení v Rezervaci Bororo zaměřená na celkovou pohodu zvířat a jejich ochranu. U urzonů je k vidění dvoutýdenní mládě. A po zoo jsou rozmístěna mlžítka pro osvěžení návštěvníků.