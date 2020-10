Chilli patří do skupiny přírodních afrodiziak, není ale pro každého

Kde se chilli vzalo?

Původním domovem papriček je Amerika, tam je obyvatelé používali už dávno předtím, než kontinent objevil Kryštof Kolumbus. Ten byl asi jedním z prvních Evropanů, kteří pálivé papričky ochutnali. Z Ameriky se po lodích rozšířily dál do světa. Uvádí se, že do Španělska první keříky dorazily v roce 1493 a už v té době se mluvilo o blahodárném účinku papriček na lidské zdraví. Obchodníci s kořením je následně začali rozvážet dál do světa. Do Indie, do Číny, do vzdálenějších míst Evropy – třeba do Portugalska a dalších zemí. Z původních divoce rostoucích keříků lidé brzy začali pěstovat kulturní rostliny a chuť ostrých papriček získávala na oblibě.