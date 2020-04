Extrémní mlsání: pálivé papričky dělají z chipsů i lízátek zbraně

Vnést do přesyceného trhu se sladkostmi a cukrovinkami něco opravdu nového je těžké. Právě proto se americká společnost Flamethrower Candy Company preventivně rozhodla hned od startu rezignovat na honbu za nestálou dětskou klientelou. Místo chuťovek pro mlsné dětské jazýčky vyrábí dobroty na nejzazší hranici poživatelnosti.

Cílí přitom na starší spotřebitele, kteří se nebojí opravdových extrémů. Pálivé chuti, která překoná i ty nejděsivější vyšlechtěné chilli papričky.

Prvotinou Flamethrower Candy se stalo lízátko pro dospělé, které přitahovalo pozornost svým neobvyklým tvarem, ano, trochu připomíná anální kolík, a ohnivou barvou. Jmenovalo se Satanův prst.

Ďábelský ráz onoho produktu na plastové špejli spočívá ve vydatném přídavku extraktu z chilli. Jeho pálivost přesahuje devět milionů Scovilleho jednotek. To je skoro čtyřikrát tolik, než kolik má obávaná paprička Carolina Reaper, nebo třikrát víc, než má mýty opředená Pepper X, vyšlechtěná Edem Curriem. Lízátko tedy dorovnává i dosud nejpálivější chilli omáčku světa Mad Dog 357 No. 9 Plutonium.

Ptáte se, k čemu je to dobré? Pokud se zrovna nechystáte zruinovat nějakou dětskou oslavu vražedným lízátkem, je využití poměrně omezené. Do úst totiž vkládáte ekvivalent 900násobku pálivosti papriček jalapeño nebo devítinásobek pepřové střely užívané proti zdivočelým medvědům. A to nemůže dopadnout dobře.

Internetová fóra samozřejmě ďábelské lízátko zužitkovala jako námět nejrůznějších výzev, při nichž jste se například měli snažit udržet Satanův prst v ústech celých pět minut. Za zmínku jistě stojí, že i sám jejich výrobce Dustin Pulliam s tím měl značný problém. Důrazně upozorňuje, že produkt je určený „pouze skutečným gladiátorům pálivosti, kteří se nebojí sáhnout si na samé dno, nebo vrchol“.

„Chtěl jsem zkrátka vytvořit to nejpálivější na světě, a bohužel se mi to povedlo,“ doznává Pulliam. Navzdory tomu se stávající světový rekord v udržení lízátka v puse za dva roky vyšplhal na 23 minut.

Medvídek s dynamitem

Pravověrní milovníci pálivých papriček chemickou hříčku odsoudili, ale klientela poptávající opravdu mezní gastronomický zážitek si žádala přídavek. A tak světlo světa spatřil gumový medvídek Lil´Nitro. Na pohled zdánlivě obyčejný gumový medvídek, podezřelý jen tím, že v krabici odpočívá sám. Při bližším ohledání zjistíte, že zase tak úplně normální pochoutka to nebude, místo úsměvu má podezřelý škleb a v packách drží něco, co nápadně připomíná váleček dynamitu.

I když návody normálně nečtete, varování na přebalu se tady vyplatí nevynechat. Dozvíte se, že produkt obsahuje vysoké množství čirého extraktu z chilli a že je s ním třeba zacházet velmi opatrně. Může vám svou pálivostí způsobit podráždění pokožky nebo úst. Po kontaktu s oční sliznicí byste mohli taky oslepnout. Takže když ho, vlastně v rozporu s návodem, vložíte do pusy a začnete žvýkat, máte se opravdu nač těšit.

Na rozdíl od lízátka není takový problém ho naráz pozřít, ale co poté provede s vaším zažívacím traktem, je ve hvězdách. Na vaše útroby působí výrazně déle než lízátko.

Jakkoli je to bizarní, po produktech Flamethrower Candy Company se jen práší. A firma rozhodně nezůstala ve své dimenzi gastronomické chilli-destruktivity osamělá. Názorným příkladem mohou být tortillové chipsy Paqui. Představa, že za jeden jediný vakuově zabalený kus „trochu jiných brambůrků“ zaplatíte osm set korun, rozhodně nezní lákavě. Jenže kombinace esence chilli papriček Bhut Jolokia a Carolina Reaper z nich dělá výzvu a komerční hit. Fandové extrémní pálivosti chtějí posouvat své hranice až nadoraz.