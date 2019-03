„Ajťák“ z Ostravy se svou chilli omáčkou uspěl i na soutěži v USA

Přitom to nebyla soutěž pro pár nadšenců. Vzorek chilli omáčky do USA zaslalo 150 výrobců z celého světa. A jelikož jich každý mohl poslat i více, porotci nakonec vybírali ze 640 chutí. Radovan Fron se prosadil v ceněné kategorii – mild hot sauce (v překladu mírně pálivá omáčka – pozn. red.).

Výroba chilli produktů je pro Radovana Frona spíše koníčkem a vítaným přivýdělkem. Profesí ajťák je nejprve připravoval jen pro radost a nosil svým známým.

Až oni mu vnukli do hlavy myšlenku, ať na nich zkusí i něco vydělat. „Dcera tou dobou hodně sportovala, škola stála hodně peněz, tak jsem si řekl, fajn, zkusíme to,“ vzpomíná na zrod rodinné „chilli značky.“

Zřejmě objevil díru na trhu, protože po podobných produktech je na Ostravsku poptávka. „Má to takový úspěch... Doteď mě to překvapuje,“ říká Fron, který kromě omáček vyrábí i chilli pyré nebo nakládané chilli.

„Senioři většinou vydrží i nejvyšší pálivost“

Dodává je také do několika restaurací. K jejich přípravě si několikrát do měsíce pronajímá prostory jedné z ostravských kaváren. „Doma by mě s tím manželka vyhodila,“ říká milovník jídla.

Dřív prý zákazníkům doporučoval, k jakému jídlu se konkrétní chilli pochutina hodí, ale pak jej překvapila vynalézavost lidí a rozhodl se to nechat čistě na jejich fantazii. „Třeba právě ten Rozpálený ananas si někteří mažou na palačinky,“ směje se.

Klienty má údajně napříč generacemi. „Senioři většinou vydrží nejvyšší pálivost, naopak namachrovaní mladí frajírci často končí v slzách,“ dodal Radovan Fron.