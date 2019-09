Obžerství jako práce. Profíci soutěží v pojídání majonézy i hotdogů

1. Nejslavnější šampionát

Profesionály rozhodně najdete jednou do roka v městečku Nathan na americkém Coney Islandu. Už od sedmdesátých let hostí soutěž v pojídání hot dogů, v současnosti je to utkání jedlíků s nejdelší tradicí. Výrazné mediální pozornosti se téhle akci dostalo v roce 2001, kdy profesionální jedlík Takeru Kobayashi přesvědčivě překonal předchozí rekord a dokázal za dvanáct minut spořádat padesát hot dogů. Bez kečupu. Kobayashi pak zvítězil i v následujících šesti ročnících. Stávajícím světovým šampionem je Joey Chestnut, který letos v červnu dokázal za deset minut zdolat sedmdesát tři a půl hot dogu.

2. V hlavní roli majonéza. Bez přílohy

Majonéza jako dochucovadlo nemá chybu a profesionální ukrajinský šampion Oleg Zhornitský ji miluje. Je také držitelem rekordu v jejím extrémním pojídání. Jen tak, bez příloh. Za dvanáct minut dokázal vyškrábat lžící poslední zbytečky ze čtyř plných sklenic. Každá přitom vážila devět set gramů. Podobného kluzkého ražení je i úspěch Dona Lermana, který se během pěti minut vypořádal se sedmi kostkami másla.

3. Vikingové v Americe

Montanský Libby Nordicfest láká diváky na pojídání masových kuliček. Těžko říct, jak mají podle organizátorů souviset Vikingové, průvod masek, pivo a sportovní soutěže pro mládež s konzumací patnáctigramových hrudek mletého kořeněného masa, ale tak to tu prostě mají. Pravdou je, že pečené kuličky nejsou úplně ideálním soustem, je totiž samozřejmě třeba je žvýkat. Většinou. Soutěžícím totiž nikdo nebrání nabírat je z pekáčů plnými hrstmi a polykat v kuse. Rekordmankou je Sonya Thomasová, která jich dokázala za dvanáct minut spořádat čtyři a půl kilogramu.

4. Leptající senzace

Putovní soutěž pořádaná Puckerbutt Pepper Company prověří účastníky v jiném ohledu. Spočívá v pojídání pálivých chilli papriček. A to přímo těch nejostřejších z komerčně dostupných. Odrůda Carolina Reaper má podle Scovilleho stupnice pálivosti jeden a půl milionu jednotek. Tolik, že většina lidí není schopná pozřít ani jedinou. Jamajský šampion Wayne Algenio, který drží i pár rekordů v pojídání koláčů a hamburgerů, jich dokázal na posezení spořádat dvaadvacet. Vítězství prý bylo krásné, ale nikdy to už nehodlá opakovat.

5. Vepřové nade vše

Pokud grilujete na zahradě sele a zvete sousedy, ujistěte se, že mezi pozvanými nebude Matt Stonie. Na ostatní by totiž mnoho nezbylo. Trojnásobný vítěz Smithfield Pig-Out Chase má totiž vepřové opravdu rád. V desetiminutovém limitu dokázal spořádat 4,9 kilogramu pečeně, čímž nastavil současný rekord. Ani tento profesionál nemá v portfoliu pouze jednu trofej, v rámci jiné soutěže jedlíků dokázal za pět minut spořádat 182 plátků kanadské slaniny. To je ta mastná a prorostlá.

6. Pozdravujte zubaře

Cukrovinka, kterou u nás nazýváme maršmelouny, má mnoho podob. V Marylandu je zvláště populární provedení zvané Peeps. Lahůdky vypadají jako žlutá kuřátka, pořádně posypaná cukrem. V této podobě je vyrábí od roku 1953 a na jejich prodejích se zatím neodrazila žádná kampaň varující před obezitou. Rekord v jejich pojídání na pětiminutový čas činí 255 kusů. Od roku 2017 se po kritických hlasech veřejnosti jejich výrobce Rodda Candy Company ubírá jiným směrem. Máte prý natočit video, jak kreativně dokážete Peeps zničit. Jednou z těch snadnějších cest, jak nezdolnou chemickou cukrovinku zlikvidovat, je koupel v kyselině.

7. Milovníci zelí neznají hranice

Majonézu ani maršmelouny nemůžeme počítat mezi zdravé potraviny, ale v případě krouhaného zelí máme jasno. To je za normálních okolností zdraví prospěšné. Jen pozor, pozitiva začínají odpadat, pokud této šťavnaté pochoutky spořádáte na osmiminutové posezení jedenáct kilo. Takový výkon totiž podal Gideon Oji, a zapsal se tím do Guinessovy knihy rekordů. A i tento jedlík sedí na vícero židlích, účastnil se i nathanského pojídání hotdogů.

8. Světová liga nechutnosti

Hmyz je v současnosti velmi nadějným adeptem na stravu budoucnosti. Kena Edwardse můžeme považovat za extrémní ztělesnění trendu. V roce 2001 totiž nastavil laťku hodně vysoko, když v limitu pouhých šedesáti vteřin dokázal sníst třicet šest madagaskarských švábů syčivých. Pokud vám to stále přijde málo nechutné, vězte, že švábi byli živí. Do obdobně nechutné disciplíny zabrousil i hotdogový šampion Kobayashi. Za patnáct minut zhltl sedmapadesát vařených kravích mozečků.

9. Množství je základ

Řetězec rychlého občerstvení Hooters se soustředí převážně na mužskou klientelu, čemuž odpovídají i uniformy servírek. Jídelnímu lístku dominují lehce pikantní a decentně předražená kuřecí křidélka. Geoffrey Esper jich dokázal letos v červnu sníst za deset minut 281. Obsluha jej zjevně nerozptylovala. Pokud jde o rekordní konzumaci hranolek, je stávajícím šampionem Bob Shoudt. V květnu roku 2010 jich zvládl za deset minut spořádat 3,58 kilogramu. Fritéza i kardiolog u něj musí být zjevně v permanentní pohotovosti. I proto, že Bob je profesionálem – soutěží v konzumování všeho možného, od hamburgerů po mořské plody.

10. Zdravé, tradiční a v extrémní kvantitě

Za zázračně zdravé je považováno i korejské fermentované kimči. Co z něj však měla Miki Sudo po chicagském festivalu korejské kultury, je nejisté. Během šesti minut ho snědla 3,8 kilogramu. Mimochodem, je též letošní vítězkou nathanského hotdogového šampionátu. Ve Spojených státech je oblíbený i tradiční ruský pokrm pelmeně. Američan Dale Boone jich za pouhých šest minut dokázal spořádat 274 kusů. A samozřejmě, i on je profesionál. Jeho přízvisko je Mouth of South (přeložme to jako Tlama jihu).

11. Poruchy, zranění, smrt

Gastroparéza, poruchy vyměšování, chronická dávivost, rozkolísaný krevní tlak, zvýšený cholesterol. To jsou ta nejvšednější rizika, s nimiž musíte počítat, pokud se rozhodnete pro kariéru sportovního jedlíka. Zaskočit vás však mohou i velmi prosté a okamžité nehody. Například v roce 2012 při jedné ze soutěží v pojídání živých červů zemřel dvaatřicetiletý muž, který se zadusil soustem. Riziko, které podstoupil, přitom bylo poněkud neúměrné ceně za první místo – mohl vyhrát plyšovou krajtu.