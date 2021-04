Český kmín patří mezi nejlepší na světě, shodují se experti na koření

Co u vás v krámku voní nejvíc?

Michaela: Skořice, zázvor, tymián a majoránka...

Jan: Některé firmy nabízejí do obchodů vůně, aby díky nim prodávaly víc zboží. My to nepotřebujeme, o vše se nám postará koření. Některé zákaznice se k nám přijdou uklidnit, jen se kochají a nasávají vůně. Michaela: Protože mleté koření je velmi prašné, máme ho všude – na oblečení i ve vlasech. Včera jsem si doma čichla k povlečení a cítila jsem koření i tam.

Skořice byla taky extrémně drahá. Arabští obchodníci chtěli ještě zvýšit její cenu, proto vyprávěli historky, že ji kradou obrovským ptákům z hnízda a nasazují při tom vlastní život.