Pohlreichovy grilovací fígle. Křupavou kůrku získáte jednoduchou glazurou

Chuť určuje to, co do jídla dáte. „Olej, ocet, sůl, pepř, hořčice... určují kvalitu kuchyně. A platí, že chuť tvoří sůl a pepř. Vyhněte se komerčním dochucovacím prostředkům a kořenicím směsím, používejte vlastní. Je to chutnější, zdravější a levnější,“ říká šéfkuchař Zdeněk Pohlreich.