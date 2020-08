Sedmero bylin z domácí lékárničky. Fungují na nervy, alergii i žaludek

1. Šalvěj lékařská – ženská léčivka

Šalvěj lékařská

Oblíbená středomořská bylinka, často přezdívaná „babské ucho“, je známá svými antibakteriálními a antivirovými účinky. Pokud vás přepadne rýma, kašel, nachlazení, chřipka nebo angína, je čaj ze šalvěje k nezaplacení. Nálev je výborný jako kloktadlo při bolestech v krku, zánětech a krvácení dásní.

Aromatické listy ukrývají rostlinné hormony, které tlumí návaly a bolesti prsů při menstruaci a v období přechodu. Pokud vás trápí podobný problém, vyzkoušejte ochlazující koupel: 4 hrsti sušených listů vložte na noc do studené vody, druhý den zahřejte až k bodu varu, sceďte a nalijte do vany. Voda by měla mít teplotu 38 až 40 °C. V lázni vydržte 20 minut. Návaly zmírní také čaj: 1 lžičku najemno pokrájených listů šalvěje zalijte vroucí vodou, nechte 10 minut louhovat a přeceďte. Pijte 3 šálky denně po dobu 4 týdnů.

Tip pro pěstování: Potřebuje světlé stanoviště, ideálně na okně směřujícím na jih, a bohatou zálivku. Velmi rychle roste, a jakmile jí začnou žloutnout spodní listy, znamená to, že potřebuje přesadit do většího květináče.

Tip do kuchyně: Používá se při přípravě pokrmů z telecího, jehněčího i vepřového masa a divočiny, do karbanátků, na rajčata i do těstovin. Přidává se do vaječných i sýrových pomazánek a kořeněných omáček.