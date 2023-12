Bez trubek nedá Libický ani ránu. Konečně v tiny housu nainstaloval odpady

To znamená, že vše se uvnitř staví napřed „na oko“ jako potěmkinovská vesnice, ale aby se jednotlivé součásti interiéru zprovoznily, „střeva“ se pak musí provrtat a dovrtat dodatečně a propojit ve vnějším plášti tiny housu, který je zatím stále odkrytý. Na rozdíl od normálního domu, ve kterém se postupuje přesně naopak.

Jako malou rozcvičku si dal Libický montáž úchytů zásuvek kuchyňské linky, kterou nestihl odprezentovat během minulého dílu, kdy ji stavěl. Na tomto úkonu není nic světoborného. Je jenom třeba přesně si rozměřit díly tak, aby byly úchyty v každé zásuvce pravidelně a stejně umístěné.

Při stavbě odpadů je nejpodstatnější, aby byly v celé trase vyspádované. Prostě aby voda mohla odtékat, nikde se nehromadila a odpady se neucpávaly.

V tiny housu je na to naštěstí dostatek prostoru. Po naměření výšky sifonu z umyvadla a myčky může Pepa začít na výšce 53 cm nad podlahou, což dává dostatek prostoru pro manévrování trasy další cesty vody.

Jelikož je vnější průměr odpadových trubek 50 milimetrů, vybral si Pepa vykružovák o průměru 51 milimetrů, aby se „proboural“ skrz korpus skříňky i stěnu domku. A pak už stačí jen napojovat trubky tak, aby se dodržel ve spleti vnějších vzpěr a konstrukce spád.

Občas se musela vymyslet vychytávka, aby se trubka vyhnula už nainstalované elektroinstalaci. Naštěstí instalatéři mají už dnes v nabídce širokou škálu kolínek s různými úhly, díky čemuž se lze vyrovnat skoro s jakoukoliv situací.

Samozřejmě vrtat vykružovákem lze snáze do dřeva než do ocelového profilu, to bylo na instalaci patrně to nejobtížnější. Je třeba myslet na to, že tiny house se bude v budoucnu pohybovat, vzhledem k tomu, že je stavěný na přívěsu. Je třeba ošetřit i ostré hrany průvlaků ocelí gumovou bužírkou, aby se plastové trubky nemohly pohybem prodřít.

Pepa Libický se pak ještě pustil do instalace závěsného záchodu, což je v podstatě jakási skládačka, kde nejvíc záleží na přesnosti naměření jednotlivých komponentů tak aby bylo možné je do sebe dobře spasovat. Celý díl najdete na iPrima.cz.