Libický v tiny housu vsazoval okna a dveře. Je to vlastně skládačka

Pro stavbu si zvolil hliníkové rámy oken, aby bylo okno co nejlehčí, pro provizorní bydlení si vystačí do oken s dvojskly. A protože jde o atypický projekt, nechal si je vyrobit na míru.

Zásadním pravidlem je sledovat, kam se bude okno otvírat. Pokud dovnitř, je kvůli bezpečnosti třeba, aby lišty, které ho budou držet, směřovaly dovnitř, a nebylo tak možné jednoduše okno zvenčí vysadit.

Aby drželo, je potřeba do rámu přivrtat kotvy, které už jenom budou čekat, až se do nich připevní rámy oken. Protože okno má vždycky menší rozměry než stavební otvor, je nutné ho vypodložit dřevěnými špalíčky, aby si sedlo.

Až se okno uloží a zafixuje, vzniklé mezery se jednoduše vypění. Takto stejně Pepa postupoval, dokud neosadil všechna oka. A pak se pustil do dveří.

Princip je stejný, jenom s tím, že dveře se mají otevírat ven. Aby šly otevírat co nejvíce, musejí přijít panty ven a držáky naopak.

Než se začne zapěňovat, je dobré nasadit křídla, Přece jen jsou to větší plochy a je třeba vyzkoušet, zda nebudou drhnout.

Po zapěnění připomíná: „Nechejte je zatvrdnout a možná i zamkněte, aby vám je někdo ze zvědavosti nevyvrátil.“

Konečně se může pustit do vnějšího opláštění v místech, kde už je možné tiny house uzavřít, protože se nepředpokládá, že bude třeba v těchto místech vést instalace. Používá k tomu falcovaný plech, který se běžně dává na střechy.

Než se objekt uzavře, je třeba dokončit zateplení pomocí stejných PIR desek, jaké použil i v předešlých fázích stavby třeba na podlahy, izolaci příček nebo stropu.

Jako obvykle je nejlepším Pepovým kamarádem montážní pěna, kterou zaplní veškeré mezery a pro jistotu zajistí hliníkovou fólií. Než připevní plášť do stavebních konstrukčních profilů, připomíná, jak pracovat s vruty fixujícími desky. Ty totiž mají pod hlavičkou pryžové těsnění. Není dobré je utahovat na maximum, protože by pak netěsnilo, ale jen tak, aby se mírně roztáhlo.

A používat do doklepávání jednotlivých falců gumovou paličku, aby se nepoškodila povrchová úprava. To ví každý pokrývač, ale pro laika, jenž se pustí do podobné stavby, to nemusí být samozřejmostí.