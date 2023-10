Libický si do svého tiny housu pořídil klimatizaci. Jde to snadno a rychle

Pepa Libický ve svých Libovkách na Primě pokračuje ve stavbě svého tiny housu. Aby se v pojízdném domečku dobře žilo, rozhodl se využít nejnovějších technologie. Takže proč by jeho obytný přívěs neměl být vybavený třeba klimatizací? O tom si většina obyvatel panelových domů může nechat jenom snít, protože by to družstvo nikdy nepovolilo.