Libický stavěl v tiny housu kuchyň podle vlastního návrhu. Návody čte napůl

Vědom si atypického prostoru domečku na kolečkách vyzkoušel možnost naplánovat kuchyni sám online. Mluví sice o tom, že to udělal prostřednictvím programu nábytkového domu, a samozřejmě neprozradil kterého, ale když jen trochu budete hledat, zjistíte, že tak mnoho možností neexistuje.

Většina prodejců nábytku spoléhá na to, že mnoho tak odvážných kutilů neexistuje, a tak spíš doporučují konzultovat velkou investici s odborníkem přímo na místě. Vyhnete se tak situaci, kdy vám domů přijde hromada prkýnek a po smontování se zjistí, že jste třeba neměřili až tak přesně nebo že zdi nejsou tak rovné, jak jste si mysleli.

Ale není špatné si udělat první návrh v 3D plánovači v počítači sám a pak jít s návrhem do obchodu a prokonzultovat ho s odborníky. My samozřejmě nevíme, jak postupoval Libický. Na druhou stranu se o něm ví, že i kdyby po vytvoření rovnou klikl na tlačítko Odeslat a zaplatit, byl by schopný si drobné nepřesnosti přizpůsobit.

Každopádně teď stojí nad hromadou krabic se složenými jednotlivými skříňkami a čeká ho dobrodružství se skládáním do konečného tvaru. Takové ostatně zná každý, kdo si v poslední době objednal jakýkoliv sériově vyráběný nábytek.

K drobným chybám samozřejmě došlo. Ukázalo se, že sériově vyráběná vysoká skříňka pro vestavnou lednici je příliš vysoká, takže ji musel zkracovat, ovšem s tím, aby okopíroval všechny otvory pro šrouby i kolíčky, které byly v původním kusu.

Zde záleží hodně na přesnosti vrtání, aby všechny stěny korpusu do sebe přesně zaklaply. Také nožičky pod korpusy spodních skříněk bylo třeba krátit.

Ale jinak šikovné Pepovy ručičky zvládly veškeré montážní práce na jedničku. Nenechte se však zmást bleskovým střihem dokumentu. Běžný člověk by podobnou práci mordoval několik dní, zvlášť když málokdo má po ruce veškerý strojový park jako Libický.

A o podobnou montáž ať se rozhodně nepokouší někdo, kdo doma nemá akumulátorový šroubovák. S tím obyčejným by si ukroutil ruku.