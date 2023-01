PONEDĚLNÍK: Srdcaři Vrba s Nitou o záchranu, technik Růsek a Mick van Bourák

Nekonečné čekání na naši ligu jsme si mohli přes zimu zkrátit světovým šampionátem v Kataru, což je z mnoha popsaných důvodů větší protimluv než jaro v lednu. Když ponecháme stranou „detaily“ jako korupci a úmrtí mnoha dělníků při výstavbách infrastruktury, pak nás muselo nadchnout fenomenální finále mezi Argentinou a Francií, Messim a Mbappém. Úchvatný fotbal, jedinečný zážitek.

Určitě to kvitoval také Ivan Hašek, který by Kataru přidělil všechna mistrovství a navrch by do Arábie poslat rozehrát talentovaného sparťana Karabce, protože tam se hráči rozvíjí nejlépe. Pochopil to koneckonců i Ronaldo.

Další česká fotbalová ikona Pavel Nedvěd, vítěz Zlatého míče, nesmí osm měsíců působit ve fotbale, neboť se jako viceprezident Juventusu Turín zapletl do falšování klubového účetnictví. To je tak závažná zpráva, že se jí zdráhá uvěřit a komentovat i většina českých novinářů. Šéf Slavie Jaroslav Tvrdík okamžitě nabídl Nedvědovi práci v klubu. A pak že český fotbal nedrží pospolu v těžkých časech. To víte, že drží.

Zaujalo také to, jak mírný trest vyfasovala Slavia a její sportovní ředitel Jiří Bílek za ovlivnění regulérnosti utkání rezervy s béčkem Příbrami. Klub dostal čtvrtmilionovou pokutu, Bílek má zaplatit třicet tisíc a ve fotbale nesmí působit deset měsíců. Nedvěda sice trumfl, ale Slavia oznámila, že se odvolá. Kdyby přitom oznámila, že odvolá Bílka, to by byla, panečku, jiná sebereflexe bez ohledu na to, kolik pošpiněných funkcionářů v českém rybníčku nadále po korupční kauze Berbra zůstává.

Před jarním startem domácí soutěže překvapilo i rozhodnutí Pavla Vrby vzít zlínskou nabídku. Z domu v Přerově to má kousek, ale větší roli hrálo, jak je pohlcený fotbalem. My, co jsme mrzli na tribunách, jeho rozhodnutí chápeme, i když i Ponedělník bývalému reprezentačnímu kouči, strůjci plzeňského zázraku, doporučoval oddech po neúspěšných a vyčerpávajících štacích na Spartě a Baníku. Vrba jde sympaticky s kůží na trh. Ví, že to může dopadnout i sestupem. Ale chlapsky výzvu přijal a je skvělé, že osobitý trenér zůstává v lize. Sám se bude muset po letech na výsluní přenastavit na pragmatický záchranářský fotbal. Co bude po sezoně, bude po sezoně.

Fotbal má rád příběhy, takže jako prvního soupeře Vrbovi postavil Baník. Byla z toho plichta, pro ševce dobrý bod na úvod. Spíše než náhodně tečujícího střelce Libora Kozáka, který prohrál většinu soubojů, mohou blahořečit statného chlapíka v bráně; Matej Rakovan pochytal, co mohl.

Avšak největší postava utkání nastoupila až v nastavení. Osmnáctiletý ostravský talent Matěj Šín překonal rakovinu a my se můžeme těšit také z jeho umu.

Fotbalové srdce neukázal jen Vrba ve Zlíně, ale i Florin Nita v Pardubicích. Rumunský reprezentant, jeden z nejlépe placených hráčů ligy, kývl na hostování u posledního mančaftu tabulky, neboť ve Spartě byl odstaven a jen trénovat nejspíš nechtěl. Viděli jste, jak slavil vyrovnávací trefu v Liberci, jak naskákal na nové spoluhráče? Pro Východočechy bude v boji o záchranu významnou posilou, zkušeného gólmana mladí obránci potřebují. I nadaný brankář Jakub Markovič se může od Nity přiučit.

Sparta bez nápadu

Spartu pálí jiná pozice než mezi tyčemi. Proti výborně připravené Olomouci, presující, a přesto nefaulující (jen devět faulů je výborné číslo), toho moc nepředvedla. Výstavba útoku i kreativita byla na špatné úrovni, střed zálohy Ladislav Krejčí - Lukáš Sadílek nefungoval. Vybočovala pouze dvojice Lukáš Haraslín - Tomáš Čvančara, která zařídila první gól, jenže když pak Haraslín místo zakončení raději zkusil hanebně nasimulovat penaltu a Čvančara se nešťastně zranil, začala se zvedat Sigma.

Mohla se opřít především o útočníky Mojmíra Chytila s Antonínem Růskem. Oba uhrávali těžké míče, radost pohledět byla především na Růska. Jeho technika, první dotek, myšlenka napřed, to všechno patří v české soubojové lize na top úroveň a je pozitivní, že jde o českého hráče, kteří mají v práci s míčem obecně spíše nedostatky. Růsek je má zatím jinde, někdy jako by mu chyběl větší zápal, ale i na tom zapracoval. Proti Spartě předvedl několik poctivých sprintů hluboko dozadu a připravoval možnosti parťákům, včetně vyhraného souboje před krásným gólem Navrátila.

Pro Olomouc jen škoda, že výtečný Růskův výkon nevyužila víc a nepřipravila také nějakou možnost jemu. Sigma má na ligové poměry silný útok, což se z průměrných čísel nemusí úplně jevit. Ale oba třiadvacetiletí útočníci se budou ještě zlepšovat. Uvidíme, kde.

Hlavním tématem zimního přestupového okna je Chytil, od léta nejspíš slávista. Sportovní manažer Sigmy Ladislav Minář jej odmítl uvolnit v zimě, neboť nesehnal adekvátní náhradu. A tak jej nejspíš prodá v létě za výrazně nižší částku, která ale má být pořád dvouciferná, což by byl u hráče, jemuž končí smlouva za půl roku, majstrštyk.

Svérázný ředitel Minář má v Olomouci hodně kritiků, kteří mu právem vyčítají jeho místy buranské výlevy nebo to, jak neochvějnou pozici v klubu má, aniž by mu patřila jediná akcie. Je však fér také zmínit, že dokáže z přestupů vytřískat tučné částky. Naposledy za Daňka, Jemelku, ale také Zimu a další. Ano, ty by zvládl zpeněžit každý, ale ne každý za takovou sumu.

Proto teď nemusí prodávat Chytila, jakkoli nelogicky to působí. Po podzimu čtvrtá Sigma upřednostnila sportovní stránku. Zapomíná se na to, avšak i kvůli ní se fotbal ještě občas dělá. Tým má solidní, trenérský štáb taky. Sedá si to.

Permanentka na Slavii se vyplatí

Přestupem zimy může být nečekaný návrat z hostování. Je až neuvěřitelné, že Mick van Buren je ve Slavii už popáté. Neuráží se, dře a na hrotu mu to vyloženě sluší. V Liberci nabral sebevědomí, nasázel góly a pokračuje v tom po dalším návratu v Edenu. Nizozemský sympaťák mluvící česky si získal fanoušky, což bylo znát, nejen když po hodině střídal Stanislava Tecla. Za čtyři minuty zlomil vítěznou trefou Jablonec, další dva góly nachystal. Mick van Bourák.

Slavia dala v sezoně 56 gólů, suverénně nejvíc v lize. Doma střílí v průměru více než čtyři fíky za zápas. Úžasné. Tahle permice se vyplatí.

K čemu posily? Votroci jedou nízkonákladově

Ani Plzeň stejně jako Slavia se Spartou nepostavila do základní sestavy žádnou z posil. Je to i tím, že příprava byla krátká, zápasů na testování málo. Matěj Vydra nastoupil až v 59. minutě a musel skousnout tečovanou střelu, po které Hradec Králové bez mnoha členů tradiční sestavy senzačně na půdě mistra vyhrál. Votroci poskočili na čtvrté místo, což je vzhledem k rozpočtu famózní počin nízkonákladového týmu trenéra Miroslava Koubka. Vítězství kola.

Do šestky v našlapané tabulce poskočili klokani. Při výhře nad Teplicemi byl vidět nejen dvougólový žolík David Puškáč, ale také Václav Drchal. Rychlý, přímočarý, důrazný.

Pro stoupající Slovácko je výhrou, že prodloužilo kontrakt s koučem Martinem Svědíkem. To samé se ale nedá říct o šikovném krajním obránci Michalu Tomičovi, který odmítá prodloužit kontrakt a v létě nejspíš odejde gratis do Slavie. Pro Svědíka a spol. je to tuze mrzuté, tím spíš, že podobně v poslední době odešli z Hradiště i Jurečka či Cicilia. Všem hráčům pomohli a vděk žádný. Ale tak už to chodí.

Hlavní problém nebude ve slovu, co neplatí, nebo v jejich agentech. Možná by stálo za to jednat s hráči, které chci udržet, dřív než půl roku před koncem kontraktu. Hráči po konci smlouvy odchází všude na světě. Je škoda a malost, pokud by měli místo fotbalu jen běhat kolem hřiště. Má to působit výchovně, ale opak je pravdou.

Pěkné ponedělí.