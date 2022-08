PONEDĚLNÍK: Ta naše česká liga surová. Jak vymýtit fauly?

Skórovalo osm hráčů do 21 let a vidět byly i další naděje.

Žel také třetí kolo zastínila nebývalá surovost, drsné fauly a nejednotný metr sudích, kteří rozdali hned sedm červených karet. Sedm!

Ale rekord to není, na podzim 1995 v 10. kole sudí udělili deset červených karet, jak spočítal server csfotbal.cz.

Červený rekord 10. kolo, podzim 1995 Bielik (Cheb), Vejprava (Jablonec), Hollý, Mucha, Baranek (všichni Olomouc), Rampáček (Liberec), Poborský (Slavia), Marx (Uherské Hradiště), Urban, D. Mašek (oba Hradec)

Poté, co zlínskému obránci Cedidlovi prošel v předchozím kole škaredý faul, kterým poslal slávistu Ewertona na marodku, bylo zřejmé, že tentokrát rozhodčí budou trestat surovou hru bez pardonu.

Nejlépe i bez pomoci videa jako to správně předvedl sudí Batík, když rovnou poslal do sprch Romana Květa z Bohemians, jenž zcela bez respektu k člověku sejmul zezadu teplického Kodada, aniž by existovala jakákoli naděje, že může hrát míč. Šílenost. A pochvala pro muže s píšťalkou.

Jak to, že nebyl vyloučený Bartek?

Jenže už ve 23. minutě měl Batík vyloučit také dalšího klokana Davida Bartka, jenž drsnými sáňkami zajel do Hybše, který naštěstí stihl nadskočit, jinak by skončil nejspíš v nemocnici. Žlutá? To jako vážně? Takhle ne!

Totální úlet, jasná červená.

A co VAR? Nic?

Vyhrála by Bohemka i tak?

Klokany se sluší pochválit, jak se společně s Brnem překvapivě usadili po startu na čele tabulky, navíc přilákali z Německa navrátilce Jana Morávka, takže euforie se ještě prohloubila.

Jenže tyhle zákroky je třeba vymýtit, nikoli omlouvat s tím, že do fotbalu patří a že faulující se následně stává obětí mediálního či fanouškovského lynče.

Kdepak, skutečnou oběť většinou poznáte tak, že je o berlích...

Zatím v každém kole byla k vidění surová hra, případů spíše přibývá a to je smutná vizitka tuzemské ligy, v níž převládá soubojovost nad fotbalovostí.

Naopak jako úzkostlivé vypadalo vyloučení českobudějovického Nicolase Pennera, který poslal k zemi unikajícího Jana Kalabišku ze Slovácka, avšak ve snaze hrát míč a navíc jej ještě jistil stoper. Sudí Starý nejprve udělil žlutou kartu, po zásahu videorozhodčího tasil červenou. Sjednotit metr bude pro rozhodčí ještě pořádná fuška, aby v tom pak nebyl guláš.

Fanoušek chce sledovat hráče typu Ewertona, kteří umí obejít soupeře a vytvořit rozdílovou akci. V lize je křídel schopných kličky už tak žalostně málo a byla by chyba (nejen) je nechránit od rabiátů.

Slavia se i v přesilovce pořádně nadřela na vítězství v Jablonci, který hrál skoro celý zápas o deseti, když rozhodčí Szikszay správně vyloučil za hraní rukou Surzyna.

Následný přímý kop však zahrával Usor asi o šest metrů blíž k bráně, než byl přestupek. Ale trefil to kouzelně. Slavia v lize zatím nedominuje, přestavba kádru je velká, herní návyky vyžadují čas a překonání bloku patří k nejtěžším disciplínám. Kdyby jablonecký Kratochvíl fantastickým kopem asi ze 65 metrů trefil bránu, mohla to být plichta a banán roku. Slávistický gólman Aleš Mandous si pořádně vydechl, tohle by neměl...

Sešívaní si zaslouží velkou pochvalu hlavně za postup v kvalifikaci Konferenční ligy přes řecký Panathinaikos, což je velká značka a pro český fotbal pěkná reklama.

Šádkova kuráž. Plzeň na prahu Ligy mistrů

Ještě větší reklamou by bylo mít zástupce v Lize mistrů. Plzeň je tak blízko!

Její šéf Adolf Šádek roztočil ruskou ruletu. Klub potřebuje finance, hledá silného majitele a Šádek mezitím skvěle posiluje. Hraje vabank?

Hráčům se občas zbrzdily prémie, teď si mohou vydělat v Evropě. Trenér Michal Bílek odvádí neskutečnou práci a díky dalším třem úlovkům v minulém týdnu roste úřadujícímu mistrovi kvalitní kádr i do šíře tak, aby mohl zvládat nabitý program. Příchod reprezentačního stopera Václava Jemelky z Olomouce v sedmadvaceti letech za více než dvacet milionů korun dokládá Šádkovo odhodlání a víru v úspěch.

Netřeba zkušeného bafuňáře adorovat, opodstatněných připomínek bychom našli dost jako i jinde a bůhví, jak to s Plzní dopadne, ale jedno se musí Šádkovi nechat: umí vytvořit silný tým, se kterým žije. Hráči se na něj mohou obrátit klidně ve tři ráno i s rodinnými problémy, telefon jim zvedne.

Viktoria zvládla těžký zápas s Hradcem Králové. Před vyloučením hradeckého Smrže, který zastavil Chorého, jenž by pádil sám na bránu, se domácí hněvali, že rozhodčí Klíma neposoudil na druhé straně souboj Ryneše se Sýkorou jako penaltu. Škoda že průkazný záběr dlouho chyběl, takže veřejnost se ihned pustila do Plzně. Ovšem nakonec záznam odhalil, že o faul sice šlo, ale útočný od Ryneše.

Třístý zápas v lize odkoučoval někdejší plzeňský trenér Pavel Vrba, gratulace. Ostrava domácí výhru nad Zlínem potřebovala a potěšili ji hlavně odchovanci. Petr Jaroň se blýskl gólem a asistencí. „Fitness data z utkání má srovnatelná s TOP úrovni ve světě. To je hráč, který má velký potenciál,“ napsal na Twitter Vrbův asistent David Oulehla.

Třetí zápas, třetí gól. Brněnského nováčka táhne dvacetiletý záložník Michal Ševčík, ale zapadnout by neměli ani dvě asistence Jana Hladíka, který ve Zbrojovce dlouhodobě podává kvalitní výkony.

Jen víc takových počinů.

A méně faulů, prosím.

Není to jen o rozhodčích, ale především o respektu k druhým.

Pěkné ponedělí.