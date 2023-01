Síla i kouzlo Edenu, kádr na tři jedenáctky. Proč je Slavia rázem favoritem

Fotbalová liga sice dospěla sotva do své poloviny, Slavii čeká ještě osmnáct zápasů, ale už nyní lze vystopovat důvody, proč právě ona má nejlepší vyhlídky v boji o titul.

Po víkendovém startu ligy zareagovali i bookmakeři, Slavia je podle nich obrovským favoritem s kurzem 1,35:1, Plzeň má přibližně 3,8 až 4:1, Sparta je s kurzem 15:1 už naprostým outsiderem. Před úvodními duely jara to bylo 1,75:1 Slavia, 2,35:1 Plzeň a 11:1 Sparta.

Šest výher za sebou

Slavia je první v tabulce. Nejvýš je v letošním ročníku poprvé ve chvíli, kdy mají všechna mužstva odehraný stejný počet utkání.

Na první příčku se těsně před Plzeň dostala už během září, ale obhájce titulu měl pořád odložené utkání s Brnem k dobru, které v závěru podzimu vyhrál.

Ale to už bylo ve chvíli, kdy se Slavia parádně rozjela a do té doby suverénní postavení Plzně se ztrácelo.

Slávisté vyhráli šest zápasů za sebou, kdežto Plzeň v posledních čtyřech duelech ztratila osm bodů, což umocnil jarní start - jasná výhra Slavie nad Jabloncem, domácí prohra Plzně s Hradcem Králové.

Třetí adept na titul Sparta po remíze v Olomouci značně klopýtá, rozdíl mezi ní a Slavií je už sedm bodů, což jsou fakticky tři zápasy. O tolik jich sparťané musí vyhrát víc než rival, aby ho vůbec dohnali.

Domácí prostředí

Devět zápasů, devět vítězství, skóre 40:5. Těžko i v Evropě najdete tým, který by z domácího prostředí tak těžil jako Slavia.

Lens ve francouzské lize má bilanci deset z deseti, proto dokáže stíhat Paris St. Germain. Neapol vyhrála doma devět z deseti utkání, proto má v italské nejvyšší soutěži už třináctibodový náskok v čele tabulky.

Slavia doma dává průměrně čtyři a půl branky na utkání. V Edenu smetla Spartu 4:0 do půle, naposledy dala Jablonci pět gólů.

Pomáhá jí velká divácká podpora, ale ta ten zásadní rozdíl nedělá, vždyť tu samou má i Sparta.

Na oba kluby chodí průměrně přes třináct tisíc lidí, ale Sparta doma na Letné ztratila už devět bodů, proto za rivalem v celkové tabulce výrazně zaostává. Ani Plzeň není ve Štruncových sadech bezchybná, z osmi zápasů jich vyhrála šest.

„I kdyby Plzeň se Spartou v sobotu dopadly jinak, pořád bychom potřebovali vyhrát, takže v tomhle se nic nezměnilo. V domácích zápasech záleží vždy na nás, potřebujeme do nich jít naplno a soupeře zlomit,“ přemítal slávistický kouč Jindřich Trpišovský. „Možná se změní rozpoložení týmu, protože ví, že jen nedotahuje.“

To je právě ta změna: Slavia byla týmem, který od začátku sezony dotahoval, teď může náskok hájit.

Tři jedenáctky

Než se o víkendu liga v Česku rozjela, slávistický šéf Jaroslav Tvrdík uznal sílu soupeřů. Že Plzeň za loňský rok přivedla sedmnáct nových hráčů, že Sparta v lednu získala čtyři zahraniční posily se solidním fotbalovým životopisem...

Ale co je to proti kádru Slavie. Pokud se jí uzdraví všichni hráči, postavila by takřka tři kompletní jedenáctky, z nichž dvě by jistě bojovaly o titul.

Přitom ještě loni v listopadu kvůli velké marodce a omezením na soupisce musela na pohárová utkání brát dorostence, aby vůbec v zápise o utkání vyplnila prostor pro náhradníky.

Právě nedělní duel proti Jablonci ukázal, jak kvalitní má hráče na lavičce. Mick van Buren dal rozdílový gól, na další přihrál Lingrovi a po jeho následné akci padla branka na 4:1. Další náhradník Matěj Jurásek skóroval dvakrát.

Jak by vypadaly takřka tři slávistické jedenáctky Sestava proti Jablonci: Kolář - Schranz, Ousou, Eduardo Santos, D. Jurásek - Jurečka, Ševčík, Lingr, Hromada, Olayinka - Tecl. Lavička proti Jablonci: Mandous - Douděra, Ogbu, Kričfaluši, Oscar - M. Jurásek, Provod, Hronek, Traoré, Ewerton - van Buren. Na tribuně proti Jablonci: Stejskal, Hovorka, Holeš, Masopust, Kačaraba, Bořil, Pech, Talovjerov (odchází na hostování do Lince), Zafeiris.

„I kvůli výsledku jsme do hry potřebovali dostat hráče, kteří jsou lepší v driblinku i presinku, a chtěli jsme tam mít i náběhové hráče,“ podotkl Trpišovský.

Poločasové střídání odnesl i Václav Jurečka, autor branky na 1:0. Druhý jeho gól pro těsný ofsajd neplatil.

Do hry vůbec nezasáhli Oscar, Traoré či nové posily Ogbu s Hronkem. Ani na lavičce nebylo sedm hráčů včetně mladých akvizic Pecha se Zafeirisem či zraněných reprezentantů Holeše, Masopusta nebo Kačaraby.

Široké kádry mají i Plzeň se Spartou, ale buď náhradníci nemají kvalitu, aby v průběhu hry mužstvo zvedli, nebo je trenéři neumí dostatečně využít.

Jak Michal Bílek, tak Brian Priske v sobotu potřebovali, aby náhradníci předvedli to, co o den později ti slávističtí.

Nedokázali to, proto Plzeň i Sparta na úvod jara nevyhrály.