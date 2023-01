Trpišovský chválil náhradníky: Jurásek je jedinečný, Van Buren má skvělé období

Nebyl to ale jen nizozemský útočník, kdo ve druhém dějství tolik změnil ráz utkání. Do hry nakoukl i talentovaný Matěj Jurásek, jenž k vysokému vítězství přidal dva góly. Jeden i po Van Burenově akci.

„Matěj naznačil obrovský potenciál, který brzo začne přesahovat českou ligu. Je dobře, že se takoví fotbalisté objevují, protože jich máme málo. Věřím, že bude důležitou oporou v jarní části. Trochu se ale obávám toho, co se stane v létě,“ usmál se Trpišovský.

Proč jste se uchýlil ke dvěma změnám už po poločase?

Byl to souběh několika věcí. Na pravé straně jsme nehráli dobře, a to ani do defenzivy. Na hřiště jsme chtěli zároveň dostat Matěje, takže někdo odejít musel. I kvůli výsledku jsme do utkání potřebovali fotbalisty, kteří jsou lepší v driblinku i presinku, zkrátka náběhové hráče. Na jablonecké levé straně jsme chtěli zápas zlomit.

V čem vám Jablonec dělal problémy?

Ve druhé části první půle jsme měli takovou hluchou pasáž, soupeř dobře sbíral odražené míče a zejména přes naši pravou stranu byl nebezpečný, což vyvrcholilo Jovovičovým gólem na 1:1.

Vše změnil příchod Van Burena. Čekal jste takový přínos?

Mick navázal na rozpoložení, které měl druhou polovinu podzimu. Zvažovali jsme nasazení do základu, ale koukali jsme i na to, že mu často vycházely nástupy v průběhu utkání z pozice střídajícího hráče. Nicméně je stále v dobré formě, je rozehraný a sebevědomý, cítí podporu týmu - spoluhráči a lidé ho mají rádi. Je trochu jiný ve vnitřním nastavení, na postu hroťáka se mu hraje velmi dobře, dokáže být nepříjemný a využívat náběhů. Na křídle to sice taky zvládne, ale má pár nedostatků v defenzivě. Je srovnatelně dobrý, jako ve svém nejlepším období.

U pátého gólu jste smekl kšiltovku směrem k Davidu Juráskovi, chválil jste jeho přihrávku?

Ano, vychválil jsem mu přihrávku. Miluju ji, byla skvělá. Potřebuje i trochu chvály, protože se nám poslední týdny nelíbil, ani generálka se mu moc nepovedla. Ale i když ho teď peskujeme, předvedl fantastickou věc.

Změnil se váš přístup poté, co jste věděl, že ostatní soupeři v tabulce selhali?

Nic se nezměnilo. I kdyby ty zápasy dopadly jinak, pořád bychom potřebovali vyhrát. Navíc domácí zápasy jsou hlavně o nás, potřebujeme kontrolovat průběh a do utkání jít naplno. Změna v pojetí hry určitě není. Možná jen hráči mají trochu jinou motivaci.

Jak je na tom nová posila Igoh Ogbu?

Igoh se slaďuje s týmem, ale jde to velmi rychle. Klidně by mohl dnes nastoupit, ale post stopera je přece jen dost citlivý. Chceme si být stoprocentně jistí, když jej nasadíme. Po přípravě byl i trochu unavený, což nám ukázaly i krevní testy. Také mu v Norsku končila sezona a je v jiné startovní pozici než ostatní. Má však dobrou výkonnost a čas hraje v jeho prospěch. Všechno může postupně sledovat a každou chvíli bude připravenější.

Co říkáte na osmiminutové nastavení v prvním poločase?

Je to jenom dobře. Lidé přijdou na fotbal a taky ho chtějí vidět. Od první minuty se pořád kvůli něčemu nehrálo. Nám se to teda moc nevyplatilo, protože jsme pak tahali za kratší konec a ještě dostali gól. Nicméně chci za to rozhodčí pochválit, byla tam spousta kouskování a zbývalo málo času. Je dobře, když se dostaneme aspoň k půl hodině čistého času.

Ještě před utkáním klub oznámil posilu Christose Zafeirise. Počítáte s ním do základu?

Doufám, že jej v sestavě uvidíme, otázkou je, kdy se to stane. Je to fotbalista, kterému je vlastní střed hřiště. Dobře se pohybuje a cítí pohyb obrany. Na svůj věk má spoustu zápasů a bodů, má taky vysoké sebevědomí.

Ke komu byste ho přirovnal?

Připomíná mi Ondru Lingra, je velmi psychicky silný. Je teď ale v jiném módu, skončila mu v Norsku sezona, má volno a o pozici v sestavě bude muset zabojovat. Nějaký čas na aklimatizaci dostane. Ve středním časovém horizontu s ním počítáme jako s klíčovým hráčem týmu.

Jak složité bylo jej sem dostat?

Je z kategorie hráčů, které když sem nedostanete v tomto věku, tak je sem nedostanete nikdy. Zvolil cestu, kdy má za sebou povedenou sezonu v Norsku, chce se posunout, ale ještě nechce do žádné velké ligy. Usilovali jsme o něj celý podzim, v prosinci tu pak byl s agenty a rodiči. I tyhle schůzky hrály velkou roli, ale tu největší on sám. Líbilo se mu prostředí, do kterého mohl přijít.