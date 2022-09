PONEDĚLNÍK: Vlčák by se hodil i Spartě. Ligu sráží hloupé fauly

Podruhé v sestavě Viktorie nastoupil ofenzivní záložník Adam Vlkanova, reprezentant vykoupený z Hradce Králové, jehož přestupem skončila transferová sága letošního léta. Má výbornou hru mezi řadami, umí si najít prostor, umí najít spoluhráče v šanci a zvládne i skórovat.

V osmadvaceti letech na vrcholu sil. Nápadem pořídit si „Vlčáka“, se zabývali také na Spartě, ale zřejmě si to nakonec vyhodnotili jinak než plzeňský šéf Adolf Šádek, který měl údajně zaplatit částku kolem třinácti milionů korun plus další bonusy a hráčovi dát čtyři sta tisíc měsíčně, tedy více než trojnásobek, co měl v Hradci.

Přestupová částka jako ve většině případech zůstala po dohodě klubů zbytečným tajemstvím. A to je především v případě Hradce Králové, jenž vlastní město, poněkud netransparentní, leč v tuzemsku kolorit.

Šádek se nebojí investovat do hráčů ve středním věku, u kterých je značné riziko, že už je nezpeněží se ziskem. Za sedmadvacetiletého reprezentačního stopera Václava Jemelku zaplatil Olomouci přes dvacet milionů korun.

Plzeňský boss volí zkušenosti, neboť si dokáže dobře spočítat, že hráči v nejlepším fotbalovém věku mohou klubu obratem pomoci získat větší peníze v evropských pohárech.

Takový devětadvacetiletý útočník Jan Kliment už nemusí dát jediný gól a díky rozdílové trefě v kvalifikaci o Ligu mistrů proti Karabachu se vyplatil náramně.

Zatímco Plzeň s Vlkanovou zvládla náročný part v Liberci, Sparta znovu ztratila body po domácí remíze se Zlínem a to ještě mohla být ráda, že hosté nevyužili dva samostatné úprky na gólmana.

Letenští opět nebyli dost nebezpeční a podobně jako v předchozím kole v Jablonci herně zklamali, i když pokud by sudí Berka posoudil pád Karabce přes nohu Hrubého jako nedovolený, mohli rozhodnout z penalty.

O tom, že by se jim hodil Vlkanova, se však netřeba příliš rozepisovat. Středopolaři Pavelka se Sadílkem servis útočné dvojici Kuchta - Čvancara neudělali. Devatenáctiletý Kryštof Daněk je sice lepší investicí než Vlkanova a start angažmá na Letné má skvostný, ovšem zkušenosti neošidíte a rozdílových hráčů není nikdy dost.

Výborné výkony podává v Liberci sparťanský odchovanec Christian Frýdek, který podobně jako Vlkanova vyniká orientací v prostoru. Sparta má u třiadvacetiletého středopolaře možnost zpětného odkupu a s takovou by na něj klidně mohlo brzy dojít.

Nízkonákladoví Votroci válí

Více bodů než Sparta po sedmi kolech nasbíral i třetí Hradec Králové, což je vzhledem k jeho skromnému rozpočtu, odchodu defenzivních opor Mejdra s Králem a platovým podmínkám druhým rokem pokračující zázrak v mistrovské skupině.

Realizační tým v čele s matadorem Miroslavem Koubkem odvádí báječnou práci, i když bez Vlkanovy bude mančaft dopředu slabší. I bod v oslabení proti Baníku, jenž zase hraje se silným majitelem a skvělými fanoušky v zádech pod své možnosti, tedy spíše ekonomické než sportovní co se týče kvality soupisky, se počítá.

Opět k němu jistým výkonem přispěl brankář Michal Reichl. V Olomouci se neprosadil, teď ukazuje, že na ligu má.

Votroci pokračují v důsledné agresivní hře s rychlým dostupováním a kvalitní organizací. Stejně jako v minulé sezoně ale sbírají dost faulů, hlavně čtyři červené karty v ročníku musí Koubka štvát.

Červené karty za blbost

Rozhodčí konečně začali více chránit zdraví hráčů a jsou přísnější na některé zákroky, leč když se na jednotlivé červené fauly podíváte napříč kluby, naznáte, že hráči jsou nejen nedisciplinovaní, ale také takticky nevyzrálí až hanba, nebojme se konstatovat, že si počínají vyloženě hloupě.

Viz například červená pro pardubického Rosu. Jste dole, nedaří se vám, vyměníte trenéra a potřebujete každý bod, ale místo toho, abyste unikajícího Vodháněla z Olomouce zatáhli za žlutou, nebo mu brnkli o paty, Rosa bez zájmu o míč došlápne soupeři zezadu na achilovku. To je neomluvitelný zákrok, jenž je díky videu po zásluze potrestán.

A zbytečných vyloučení bychom našli jen v tomto kole celou řadu. Jablonecký Malínský jde do teplického brankáře Muchy jako utržený ze řetězu, parťák Jovovič zase se žlutou kartou fauluje u lajny, podobně se chová s kartou na kontě i českobudějovický Broukal. Jako trenér byste nejraději vylítli z kůže. To není ani nezkušenost jako totální klukovina - blbost, co shodí práci ostatních.

Vyloučení k fotbalu patří, ale nad některými zákroky jen kroutíte hlavou. Jablonec viděl pět červených v začínající sezoně, o Hradci už byla řeč, Pardubičtí šli do sprchy předčasně potřetí.

Olomouc přesilovku rychle využila, navázala na kvalitní hru proti Liberci a zvedá se. Výrazně k tomu přispěla i posila z Baníku Jakub Pokorný, který si jako stoper připsal vítězný gól. Sigmě pomohlo i zařazení Jiřího Spáčila do středu hřiště.

Oddechl si i Václav Jílek, který jak připomenul klubový Twitter, odkoučoval 120. ligový zápas v Sigmě, což je druhý nejvyšší počet v historii klubu. Předběhl i Petra Uličného a Zdeňka Psotku. Před ním je pouze ikonický Karel Brückner.

Na to kolikrát náročný trenér, s do detailu promyšlenými tréninky, čelil unáhleným spekulacím o odvolání, jež zněly i nyní po špatném rozjedu sezony, je to hezký počin. Gratulace a nechť je vedení nadále trpělivé. Může se to vyplatit.

Šlágrem kola byl špíl pohárových zástupců. Nezklamal. Slovácko sice proti Slavii nekontrolovalo příliš míč, ale bylo nebezpečnější, když využívalo slabší formy Santose v obraně soupeře. Celkově remíza odpovídá.

Rozruch vyvolala ruka slováckého Tomiče ve vápně. Míč si do ní sám kopnul, takže si sudí Zelinka obhájí, že penaltu nenařídil, ale za tyhle zkraty by desítky být měly. Třeba se pravidla o ruce změní jako tisíckrát v minulosti. Nešikovně si počínal i mazák Kadlec, jenž na hranici vápna podrazil Lingra, tudíž penalta. Po čase vyšel gólově naprázdno slávistický útočník Stanislav Tecl. Sešívaní by od svého srdcaře potřebovali trefy také v evropské konfrontaci.

Teplice vydřely tři body nad Jabloncem, takže se dá konstatovat, že trenérovi Jiřímu Jarošíkovi vyšlo pošetření pěti hráčů ze sestavy, které nepostavil v předchozím kole na Slavii, kde utrpěly debakl 0:6. Prozíravý tah, nebo zbytečná rezignace na zázračný výsledek, kterých přitom liga nabízí kupu? Stačí si vzpomenout, s kým bodovala v minulé sezoně Karviná. Pravda, moc jí to nepomohlo.

Můj dům, má troska. Venku je líp

Hodně týmů na začátku ročníku má kupodivu lepší bilanci doma než venku. Olomouc, Baník, Mladá Boleslav, České Budějovice, Liberec a vůbec nejlepší na hřištích soupeřů jsou Bohemians, kteří tam uhráli deset bodů z jedenácti. Zjevně se domácí prostředí přeceňuje, hrát z bloku je navíc vždy lehčí.

Výrok kola pronesl do kamery České televize českobudějovický slovenský obránce Martin Králik po domácí porážce s Mladou Boleslaví: „Všade jsme byli druzí, někedy jsme tam neboli vůbec.“

Přejme nejen ve středu Plzni s Vlkanovou na Barceloně, ale všem pohárovým zástupcům, aby v soubojích byli pokud možno včas a nepočínali si v nich hloupě.

Pěkné ponedělí.