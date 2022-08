PONEDĚLNÍK: O duši fotbalové Slavie, egu Svědíka či albánském zkratu

Jistě, proti polskému soupeři to bude jiná řehole, navíc sudí Radina před přestávkou dal velmi přísnou druhou žlutou kartu pardubickému Hranáčovi. Něco si je však potřeba z konstruktivní kritiky vzít.

Není to o počtu cizinců, i když trenér Jindřich Trpišovský zase poměr otočil a vsadil na tuzemské fotbalisty, ale spíš o lídrech. Traoré i Olayinka koneckonců mívají i kapitánskou pásku, ovšem stejně hecíři jako Bořil nebo Kúdela mohou chybět. Jaká je vlastně osa týmu? Mandous - Ousou - Holeš - Traoré?

Bezpochyby by do ní i reprezentace patřili šikovní záložníci Petr Ševčík s Lukášem Provodem, kdyby neměli chatrné zdraví. Veliká marodka musí být pro Slavii téma, zvlášť pokud jde o únavové nebo svalové zranění. Mohou jim předejít tréninkovým či regeneračním procesem?

Tvrdík: Na jízdu Šádka nemám

Je potřeba zmínit, že není možné hrát totální fotbal neustále, Trpišovský a spol. odvádí skvělou práci, což dokládají jasně tři tituly. Ale i mistr se občas utne a přeškolování hráčů na nezvyklé posty se stane kontraproduktivní. Pak si můžete stýskat, že chybí útočník, když máte Schranze na pravém beku a Filu mimo nominaci. Proti Pardubicím znovu ukázal vynikající centry levý obránce David Jurásek, k němuž sice má Trpišovský dost výhrad v defenzivě, ale pořád je to víc zadák než Plavšič. Hattrickem se připomněl i kritizovaný srdcař Stanislav Tecl.

Slavia se na rozdíl od Sparty či Plzně potýká s pravidelným prodejem opor, její tým je v náročné přestavbě, takže logicky chvíli potrvá, než bude působit zase vyladěně. To Plzeň klepající na bránu slovutné Ligy mistrů drží kostru déle pohromadě, i za cenu dluhů.

„V životě jsem zažil taky velká dobrodružství, ale na jízdu Adolfa Šádka ani já nemám. Přeji mu ji, hodně. Ale kdyby letos nevyšla, byla poslední. Klademe důraz na vyváženost finančních a sportovních cílů, nikomu nedlužíme a cash pozici máme zajištěnou dlouho dopředu,“ pustil se do veřejné diskuze na Twitteru šéf Slavie Jaroslav Tvrdík.

„A současně je „trochu“ problém v tom, že top tři kluby v Česku dají hráči efektivně roční příjem v jednotkách milionů korun hrubého (před zdaněním). A podobně postavený celek třeba v Belgii hráči bez problémů nabídne milion euro čistého, takže logicky chtějí odejít,“ dodal Tvrdík a znovu zmínil nízké příjmy z televizních práv v Česku.

Hancko: posila, jak se patří

Sparta přišla v létě o druhou oporu. Po Hložkovi prodala obránce Dávida Hancka do Feyenoordu. Za 200 milionů korun krásný obchod, i když by na Letné zřejmě raději sympatického lídra udrželi, ale pro slovenského reprezentanta je to posun. Odváděl vynikající výkony, patřil k nejlepším stoperům soutěže, podporoval ofenzivu a dojem by neměla zkazit ani fatální chyba z předkola Konferenční ligy proti Vikingu Stavanger.

Nezbývá než popřát pevné zdraví.

Už bez Hancka, jehož nahradil další levák Zelený, předvedla Sparta dobrý výkon v Mladé Boleslavi, kde zvládla obrat. Milé gesto ukázal trenér Brian Priske, když daroval míč malému fanouškovi Mladé Boleslavi, jehož trefil balon. Snad ho klučinovi pořadatel nesebral. V Boleslavi hlásili dlouho dopředu vyprodaný stadion, ale ten vypadá jinak. Volných místo bylo hodně. Nejspíš ti, co měli přijít, nepřišli.

Otevřený trenér, co o Kozáka nestál

Překvapivě nebylo vyprodáno ani na Slovácku v evropských pohárech proti Fenerbahce a následně s AIK Stockholm. Těžko říct, zda ve složité době klub špatně nastavil ceny lístků (za 950 korun na Fenerbahce, Stockholm za pět set). Kdo přišel, nelitoval. Proti AIK předvedlo Slovácko úžasný týmový výkon. Vyčníval hlavně křídelník Milan Petržela. Je vidět, jak se před čtyřicítkou fotbalem baví. A hlavně je to úkaz, co vůbec nezpomaluje. Neuvěřitelné! Snad jen on a Kanga nestárnou.

Trenér Martin Svědík odvádí se svým týmem výbornou práci a první výhra na evropské scéně je pro něj i celý klub významným okamžikem.

Slovácko peníze také nutně potřebuje a tři miliony eur za postup do Konferenční ligy se tuze hodí, proto se dalo pochopit, když před čtvrteční odvetou udělal Svědík v Olomouci hned devět změn. V prvním poločase to haprovalo, pak poslal do hry trojici Havlík (ten má reprezentační formu), Petržela (zbytečné se opakovat), Mihálik (skvělý přestup, rychlý a produktivní), která dovedla mač k obratu. I tak Slovácko ukázalo, že má kvalitní širší kádr. Krajní beci Tomič či Doski jsou rychlí i fotbaloví a mohou brzy pomoci v nutné přestavbě staršího mančaftu.

Otevřeně pak sám od sebe Svědík na tiskové konferenci vyprávěl o tom, jak se nezachoval fér vůči útočníkovi Liboru Kozákovi, letní posile, kterou však nechtěl a už v přípravě mu to dal ostrou kritikou několikrát nepatřičně najevo. „Ale přišel a můj úkol je jako trenéra ho podpořit psychicky, nedokázal jsem potlačit svoje ego,“ projevil Svědík nezvyklou dávku sebereflexe. Díky za ni, žel boj s egem patří k nejčastějším.

Vyříkali si to a Kozák, jenž trefil v Olomouci výhru, se ještě může hodit. Více na tomto příběhu však zarazí, že klub přivede hráče, o kterého z nějakého důvodu jeho respektovaný trenér nemá zájem. Možná sportovní ředitel Veliče Šumulikovski chtěl kouče překvapit dárečkem, ostatně nepřivedl žádného nazdárka, ale někdejšího útočníka Lazia či Aston Villy. Třeba ještě bude z dárku radost.

Vypadá to, že více než Hancko Spartě bude Olomouci chybět Jemelka prodaný do Plzně. Sigma prohrála potřetí v řadě po špatném výkonu a úvodní výhra na Baníku už je zapomenutá. Možná by se jí hodil stoper Roman Hubník, kterého chtěla do béčka, ale on raději skončil kariéru.

Qose, cože?

Václav Jemelka ukazuje v Plzni zkušenost, okamžitě naskočil a pomohl v kvalifikaci o Ligu mistrů k cenné remíze proti Karabachu v těžkých klimatických podmínkách. Vynikající výkon předvedl zase brankář Jindřich Staněk. I to ovšem dává tušit, že odveta bude v Plzni pořádně náročná.

Nebude se týkat Qoseho, jehož klub nezapsal na pohárovou soupisku. Albánský záložník přišel v létě zadarmo z Karviné. Tedy zadarmo až na podpisový bonus, jenž měl být až čtyřmilionový. Jenže Qose se zatím nechytil a teď za béčko ztropil šílenost, když po druhé žluté kartě žďuchl do zad sudího Pilného (ano, toho sudího, jenž byl v roce 2016 opilý při ligovém duelu Příbram – Slavia). Tentokrát upadl na trávník kvůli někomu jinému. Neskutečný zkrat, který plzeňský boss Šádek trpět nebude.

Není zraněný, není trest

Disciplinární komise zpětně potrestala pětizápasovým distancem zlínského obránce Martina Cedidlu za faul na slávistu Ewertona, po kterém viděl chybně jen žlutou kartu.

Dobrý vzkaz všem, že surová hra se trpět nebude, jenže trest mohl dostat jen proto, že Ewertona zranil. Takový David Bartek z Bohemians předvedl proti teplickému Hybšovi ještě horší sáňky, na rozdíl od Cedidly nestáhl nohu, ovšem Hybš stihl naštěstí nadskočit, a zachránit si tak zdraví. Bartek nebyl ani vyloučený, a tudíž nemůže být podle řádu dodatečně potrestaný. Drsněji se jevila i kosa jeho spoluhráče Romana Květa na Kodada, po které vynechá tři zápasy.

Červené karty padaly i v tomto kole. Kromě přísné pro Hranáče nebylo pochyb o vyloučení zlínského Didiby, jenž na zemi kopnul do jabloneckého Kratochvíla. Že měl sudí Starý dávno písknout hru na zemi, je jiný příběh, nikoli polehčující.

V utkání se blýskl znovu parádním přímým kopem levou nohou jablonecký Polidar. Stejně jako před týdnem proti Slavii vymetl šibenici. Je super, že v lize běhá hráč, který má přímáky na tuty.

„Baník máme na tuty,“ napsal zase na Twitter teplický záložník Tomáš Kučera po (ne)překvapivé výhře v Ostravě, kde se sklářům tradičně daří. Baník tápe a pod trenérem Vrbou ještě nepředvedl přesvědčivý výkon, což může být spíš kádrem než trenérem. Teplický kouč Jiří Jarošík postavil do brány od začátku Filipa Muchu, jenž se odvděčil výbornými zákroky. Krásné finálky rozdával záložník Trubač, hlavně akce před vítězným gólem byla nádherná. A tak jednoduchá: narazit a běžet.

Fotbal je krásná hra.

Pěkné ponedělí.