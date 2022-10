PONEDĚLNÍK: Neshodnou se už ani sudí. Liga nabízí i nečekanou útočnou kvalitu

Zatímco Ondřej Berka u videa dvakrát nabádal Tomáše Klímu k přehodnocení verdiktu, hlavní sudí si stál za svými rozhodnutími ze hřiště.

Zdali správně, nezáleží bohužel už ani tolik na gumových pravidlech, komuniké komise rozhodčích, ale jakési šedé zóně fotbalu a úhlu pohledu.

Berka s Klímou jsou toho příkladem. Kdyby byli v opačné roli a jako hlavní by zápas řídil Berka, dost možná by se Slavia na výhru na Bohemians nadřela víc.

Čelila by totiž penaltě a sama by ji po ochotném pádu útočníka Jurečky nekopala, i když bránící Křapka jej rukou přistrčil (rozhodně nepodrazil, jak vysvětloval Klíma).

Slavia hrála dopředu dobře, měla kvalitní útoky v mnoha hráčích, ale sporné situace šly s ní. A vždy je minimálně nešťastné, pokud všechny.

Penaltou neskončila ani ruka slávisty Ousoua. Sice se zjevně snažil míči uhnout, dát pravou ruku za záda leč na rozdíl od levé nestihl, měl ji zvednutou v lokti (jestli v přirozeném, či nepřirozeném pohybu, to zase záleží na úhlu pohledu), mírně tím rozšířil objem těla, a zastavil tak střelu na bránu či mimo ni.

Je-li ruka nastřelená...

Bohužel pravidlo o ruce je ještě temnější než omílaná intenzita zákroku, jež se mohla řešit u pádu Jurečky, který se zachoval jako typický útočník cítící letmý kontakt ve vápně, jakkoli je fotbal ještě pořád kontaktním sportem.

Ve vápně byste ale raději na soupeře čistě z preventivních důvodů sahat už asi neměli vůbec.

Sporná rozhodnutí hrála ve prospěch silnějšího psa podobně jako například na podzim v duelu Olomouce s Plzní, tam však rozhodčí otáčeli pro mistra i auty a rohy.

Ale o tom tento komentář není, Slavia byla lepší a zápas by nejspíš i tak zvládla.

Zaujal opačný pohled dvou rozhodčích na stejné situace. I když, upřímně, po několika divných rozhodnutích VARu se zase nemůžeme Klímovi ani tolik divit, že si raději stál za svým pocitem ze hřiště.

Ovšem čistě hypoteticky: Kdyby se ve všech třech případech rozhodl opačně, taky by to šlo okecat, no ne? Milovaný fotbal je v tomhle krásně hnusný.

Šílené byly i prostoje, které zkoumání videa způsobily. Úplně roztrhaly tempo zápasu.

Na Real to asi nebude, ale i tak Květ kouzlí

Rozhodně by neměly zapadnout kvalitní technické fotbalové momenty, kterých 14. kolo české ligy nabídlo fůru. Opravdu skvělá práce, páni hráči!

Pohotový volej Romana Květa, jenž poslal Bohemku do vedení, byl výstavní. Ofenzivní záložník klokanů si připsal už osmý gól v sezoně. Z posledních čtyř utkání se trefil pošesté. Na Real Madrid, se kterým ho v nadsázce spojoval v Příbrami kouč Josef Csaplár, to už nejspíš nebude, ale ve 24 letech je pořád zajímavým hráčem.

Mimořádně povedený špíl odehrála plzeňská dvojice Tomáš Chorý - Erik Jirka. Viktoria sice vystřelila ve Zlíně na bránu jen třikrát, ale když jsou z toho tři góly, není to vůbec špatná statistika. Jirka skóroval dvakrát po přihrávkách Chorého, jenž zase využil skvostný pas Jirky přesně mezi brankáře a obránce před prázdnou kasu. Nádhera.

Zatímco první asistence obra Chorého byla klasickým prodloužením vysokého míče, druhá nadchla. U lajny, hlava nahoře, krásný křižný centr do běhu, Jirka precizně míč ztlumí na prsa do pohybu a skóruje. Jako z top soutěže. Vážně je super, že tyto akce můžeme sledovat v tuzemské lize. Jak často dodáváme - soubojové.

Také hradecký útočník Filip Kubala předvedl ukázkové zalepení dlouhého míče na prsa a druhý gólový dotek, aniž by balon spadl na zem. Technicky za jedna. Kubala ve třiadvaceti letech převzal ofenzivní čísla po Vlkanovovi, 6+3 je velmi dobrá vizitka. Na týmové body to však tentokrát nestačilo.

Gning a Žák. Řezníček a Ševčík. To je síla

Poslední Pardubice důležité derby zvládly znamenitě a povstaly. Úžasně se z přímého kopu prosadil záložník Dominik Janošek a snad ještě hezčí byla trefa veterána Pavla Černého z voleje. Velmi těžký kop. Musel si pět kroků odcouvat, mířidla však seřídil brilantně a z vápna napálil odražený kopačák do šibenice. Velká vzpruha pro tým trenéra Radoslava Kováče.

Liga nabízí nečekaně silné ofenzivní dvojice. V Teplicích se mohou spoléhat na Filipa Žáka (27 let) s Abdallahem Gningem (24), kteří zařídili obrat s Olomoucí a srovnali se na šesti gólech. Gning má ještě tři asistence, to už je rozdílový příspěvek týmu. Má vynikající první dotyk a bleskové první metry. Důrazný Žák ho dobře doplňuje. Odchovanec Olomouce si nečekanou ligovou šanci hýčká. V druholigovém Prostějově v něm kouč Jiří Jarošík viděl solidní potenciál za hubičku.

Ještě větší sílu má vepředu brněnský nováček. Dvojice Jakub Řezníček (10+3) na hrotu a Michal Ševčík (6+5) pod ním vypadá opravdu vyladěně. Viz Řezníčkův lob proti Liberci po vynikajícím pase Ševčíka levačkou z hloubi pole. Radost pohledět.

Baník zase může sázet na uzdraveného kanonýra Ladislava Almásiho, jenž skóroval potřetí v řadě. Poprvé v ročníku slavil jablonecký Pavel Šulc, jehož v jedenadvaceti doprovází z Plzně pověst mimořádného paliče.

To jeho zkušenější kolega Jan Chramosta oslavil vstup do Klubu ligových legend sedmým gólem v sezoně, k nimž přidal už čtyři přihrávky. Nepotěšil tak českobudějovického trenéra Jozefa Webera, který dostal padáka.

Děláte někdo, prosím, čárky, kolik lidí se už od loňského příchodu majitele Vladimíra Koubka v Dynamo vlastně poroučelo?

Pěkné ponedělí.