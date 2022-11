PONEDĚLNÍK: Chorý není zákeřný, ale ani andílek. Poučí se bez trestu?

Klidně mohl v úterý v podvečer, až bude reprezentační trenér Jaroslav Šilhavý na tiskové konferenci v Olomouci, kde dvoumetrový a stokilový habán z obce Citov začínal s velkým fotbalem, nominovat na přátelské duely s Faerskými ostrovy a v Turecku, doufat v premiérovou pozvánku do národního týmu, a navázat tak na tradici vysokých hroťáků Lokvence s Kollerem, k němuž vzhlížel.

Jenže Plzeň hráče na sraz neuvolní.

Ačkoli byl s Patrikem Schickem na evropském šampionátu jedenadvacítek, na první start v seniorské reprezentaci čeká. Ne že by se k němu upínal.

Letos k dceři Eleně přidali s manželkou Terezou také Lindu. Zažívá nejkrásnější období v životě i na hřišti.

Tak proč sakra ten zkrat udělal?

Proč si zkontroloval sparťana Sörensena a floutkovsky jako někde na venkovské zábavě jej udeřil čelem, byť musel vědět, že míč je jinde?

Hero to Zero...

PR výmluvy o oslnění reflektorem jsou ostudné. Více však, že Chorý skandálně unikl vyloučení, za což by měl zkušený rozhodčí Pavel Franěk okamžitě skončit. Není možné mít v lize odpískaných přes 260 mačů a tohle u videa neodhalit. Vysvětlení si každý asi udělá nejlépe sám.

Chorému můžete věřit snad jedině to, že Sörensena nechtěl zranit, že si neuvědomil, jaké tohle bojové čelo může mít následky. Naštěstí netrefil spánek a byla z toho jen boule na hlavě Dána, jenž mač dohrál. Chorý tak nejspíš nemůže očekávat ani dodatečný výchovný trest, který pomohl třeba kdysi i sparťanovi Ladislavu Krejčímu mladšímu.

Chorý je dobrý fotbalista. Na vysokou postavu se solidní technikou i rychlostí. Není zákeřný hráč, i když si nejspíš myslíte opak. A není divu. Jako novinář jsem sledoval, jak v Olomouci začínal, jak se lepšil, jak plakal po sestupu.

Jak se celá Sigma o něj bála, když se za béčko v zápase v Opavě zhroutil kvůli nedostatku hořčíku a měl epileptický záchvat, který se naštěstí už neopakoval. Viděl jsem, jak se vrátil, kolik míčů udržel na špici s obránci na zádech, kolik ran schytal i rozdal, jak do všeho vletí zarputile, jak moc chce vítězit a jak se pod trenérem Václavem Jílkem zlepšoval tak, až ho koupila Plzeň.

Na západě Čech však začal vášnivě sbírat žluté karty a vytvořil si nálepku, která se blbě odlepuje a nejspíš se mu to po hanebném faulu už ani nepovede, byť po návratu z hostování v belgickém Waregemu si dává větší pozor. V tomto ročníku dostal jen dvě žluté, v předchozím pět ve 33 zápasech. Červenou neviděl v lize nikdy.

I když je už jasné, že měl.

„Choras určitě není zákeřný hráč,“ tvrdí Jílek i po víkendovém blikanci. „Ale není to ani žádný andílek. Už za nás hrával na hraně agresivity, což plyne z jeho povahy - udělat všechno pro vítězství.“

Pochopení pro Chorého hlavičku soupeři však nemá. „Nemůžu se ubránit dojmu, že přesně věděl, co dělá, a měl obdržet červenou kartu. Osobně bych to přičítal obrovské motivaci, přemotivovanosti ve snaze uspět proti Spartě,“ hledá Jílek vysvětlení.

Snad se Chorý poučí, tímhle si zbytečně škodí. Co si vybavíte, když se řekne jeho jméno?

Jak před čtyřmi lety brankář AS Řím Mirante vyrazil Kovaříkovu střelu a Chorý hlavou usměrnil míč do sítě, čímž Plzni zařídil výhru 2:1, třetí místo ve skupině Ligy mistrů a postup do Evropské ligy?

Nebo jinou hlavičku, která ve fotbale nemá co dělat?

Česká liga trpí u videa. Kdo ponese důsledky?

Sparta po otřesném derby zabrala. Působila svěžejším dojmem než Viktoria a urputný šlágr díky standardní situaci zvládla. Pořád však na první Plzeň ztrácí devět bodů.

Vítězství Sparty tak udělalo velkou radost druhé Slavii, která po kvalitním vystoupení porazila Baník. Bohužel více než o vynikajícím výkonu střídajícího devatenáctiletého slávisty Matěje Juráska, autora dvou branek - zejména rána zpoza vápna byla úžasná -, se bude mluvit zase o zaspání rozhodčího u videa, tentokrát Tomáše Kocourka, který kvapně nahradil odstaveného Fraňka.

Vítěznému gólu předcházel zřejmý faul Olayinky na Ndefeho. Odpusťte nekorektní poznámku; ale tohle by Fraňkovi nejspíš neuniklo.

VAR musí být transparentní, nejlépe centrální a hlavně bez postranních zájmů. Je cítit, že i někteří rozhodčí si navzájem nevěří a pak raději dají na svůj úsudek z hřiště než doporučení VARu. Smutné.

Pořád by se chtělo věřit tomu, že smutný je z toho také šéf komise rozhodčích Radek Příhoda. Žel Ponedělník by se jen opakoval: přes všechna úskalí po hromadné výměně sudích a žalostném nedostatku těch kvalitních je tato sezona z pohledu chyb rozhodčích neomluvitelně šílená. Opravdu hrozná. Je čas už vyvodit důsledky?

Pryč z Evropy

Pro český fotbal to není veselé ponedělí. Zas a znovu řeší přešlapy, který domácí produkt sráží, a ještě k tomu je Česko bez pohárového zástupce. Ať nejsme jen negativní; Slovácko si za vystoupení v Konferenční lize zaslouží pochvalu. Hrálo s kuráží a dobře.

Plzni více kuráže v nabušené skupině Ligy mistrů možná scházelo, ale těžko by mohla získat víc, než získala - zkušenosti, zážitky a půlmiliardovou odměnu.

Slavia z hratelné skupiny Konferenční ligy nepostoupila, i když téměř ve všech zápasech dominovala, bohužel v koncovce propadla. Neúspěch je taky zkušenost.

Smolařem kola je Hlavica

Vynikající formu na hostování v Liberci má slávistický útočník Mick van Buren; devět gólů je krásné číslo. Výhře 2:0 nad Hradcem přispěl i asistencí. Třeba se pro něj v zimě ve Slavii místo najde.

Na devíti gólech je také záložník Bohemians Roman Květ. Ve 12 zápasech úžasná bilance. Na začátku sezony měl laso z druholigového belgického týmu, teď si bude vybírat zajímavější adresu. K obratu z 0:2 proti nešťastníkům ze Zlína přispěl čtvrtým zásahem v ročníku i stoper Antonín Křapka, což stojí za vypíchnutí.

Za smolaře víkendu vyhlašujeme brněnského stopera Jana Hlavicu. V Českých Budějovicích nejprve neproměnil šanci, pak si dal vlastní gól, potom ještě udělal penaltový faul, načež jej trenér Dostálek vystřídal. Byla z toho prohra 2:3. Hlavu vzhůru, i takový je fotbal.

Hlavně, když na něj chodí lidi. V Budějovicích však dorazilo jen něco přes dva tisíce diváků. A podobnou návštěvu podruhé za sebou ohlásili také v Olomouci, což je mrzuté.

Fotbal na Hané nyní netáhne, i když je Sigma v šestce a Jablonec vypráskala po trefách tří odchovanců Zifčáka, Spáčila a Chytila 3:0. Co by za to jinde dali. Příznivci Olomouce však více než zvučnějšího soupeře roky vyhlíží nového majitele a jistá rezignace je už patrná i pochopitelná.

Chuť do fotbalu naopak ani ve třiceti devíti letech neztrácí slovácký nezmar Milan Petržela, se 465 starty nový rekordman ligy. Bravo. Respekt. Pětistovka volá.

Pěkné ponedělí.