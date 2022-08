PONEDĚLNÍK: Plzeň zase v žitě a bizarní vyloučení slávisty od videa

Příběh královny Viktorie, jež se nebála zadlužit celé království a půjčovala si po všech čertech v okolních panstvích, bere dech a snesl by i filmové zpracování.

O tom, jak klubový boss Adolf Šádek neskutečně zariskoval, jste si mohli přečíst v uplynulých dnech hodně.

Pro novináře to nebyl úplně snadný úkol. Copak lze adorovat muže s pochybnými kontakty i nevybíravými způsoby, třebaže předvedl koule a úžasný cit při skladbě týmu včetně trenéra Michala Bílka?

Tím zatuchlému českému fotbalovému prostředí nepomůžeme, ale zase nezmínit při velkém úspěchu plzeňského fotbalu jméno Adolfa Š. by bylo totálně mimo. A který český klub bychom vlastně mohli chválit?

Otázka spíše zní: chtěli byste, aby váš klub vedl někdo stylem á la Šádek?

Senzační úspěch za cenu hrozícího krachu? Aby hráčům tu a tam nepřišly všechny peníze včas?

Nebo vám stačí střed tabulky, nuda a klid?

Kdyby se film o kouzelníkovi Šádkovi točil, klidně by tvůrci mohli použít repliku z Vrchní, prchni!

„Byl jeden čuník a všichni mu říkali: Nelez do žita. Jenomže ten čuník se každou noc odhrabal a šup do žita. Tam se měl...“

„Jako prase v žitě. A to je celý?“

„Ne. To má ještě pokračování. Ten čuník byl ze všech nejtlustší, a když přišla doba zabijaček, šel první na řadu.“

„Zabili ho?“

„No. Ale ty ostatní pak taky. Ale jenom ten jeden si mohl opravdu říct: Byl jsem v žitě.“

Asi to není zodpovědné, ale Šádkův vabank dostal nejen hráče podobně smýšlející. Vyšlo to neuvěřitelně a zbytek jsou jen řeči. Je pravděpodobné, že si plzeňský šéf spočítá, že podruhé už to vyjít nemusí, takže díky finanční injekci od UEFA nastaví zdravější fungování klubu.

Velkou adoraci si zaslouží bez vších pochyb plzeňský mančaft s koučem Bílkem v čele.

Týmovost, soudržnost, disciplína. Kolik expertů se domnívalo, že s pragmatickým fotbalem z ligy se z Evropy budou potupně poroučet, a oni ne.

Přispěla k tomu i reprezentační posila Václav Jemelka, jehož koupil Šádek těsně před mačem s Karabachem, a novic okamžitě předvedl proč.

Přitom dát za sedmadvacetiletého obránce z Olomouce přes dvacet milionů korun byl rovněž kurážný tah, avšak vyplatil se výborně. O kvalitách trenéra Bílka už nebude v Česku pochybovat vůbec nikdo. I díky němu teď čekají Plzeň soupeři jako Barcelona, Bayern a Inter Milán. Krásný los.

Slovácko jako inspirace

Kouzelnou pohádku píše také Slovácko. Za posledních pět roků ušlo inspirativní cestu ze spodku tabulky do Evropy, přičemž primární zásluhy jdou za prchlivým a náročným trenérem Martinem Svědíkem.

Těžko se tento úspěch nejmenšího ligového města se 24 tisíci obyvateli a klubu s průměrným rozpočtem srovnává s ostatními pohárovými zástupci. Prostě pecka. Ani následná domácí porážka od silného Liberce euforii nemírní.

Slavia výborně zareagovala na kritiku a zvládla vyřadit skvěle organizovaný Raków Čenstochová i díky podpoře výborných fanoušků. První gól byl výstavní. Zpracování a diagonální pas Petra Ševčíka, náběh Schranze i zakončení Usora snesou top měřítko.

Velká škoda, že Ševčík je tak náchylný na zranění. Lepší záložník v lize neběhá. Schranz zase ukazuje, na jaké straně hřiště je platnější, a důvěra svědčí i Teclovi, což potvrdil dobrým výkonem v Brně.

Zbrojovka po letech vyprodala stadion, deset tisíc diváků, to je odměna za dosavadní výkony. Nedopadlo to dobře i proto, že Texl z dobré pozice za stavu 0:0 minul bránu a z podobné pozice ji pak trefil, leč do vlastní branky. Stane se.

Divné zdůvodnění komise. Jaká složitá situace?

Co by se však stávat rozhodně nemělo, a tím spíš s videem, že slávista Ousou dostane červenou kartu za faul kousek u praporku na Alliho.

Přitom sudí Tomáš Klíma správně tasil žlutou kartu, leč kolega Kocourek u videa do toho nepochopitelně vstoupil, ač nešlo o zjevné pochybení sudího. Nešlo o žádné pochybení sudího. Tohle nevymyslíte. Klímovi čas u videa zjevně neprospěl a Ousoua vyloučil za zmaření gólové příležitosti. Tak bizarní vyloučení už nejspíš dlouho neuvidíte.

Korunu tomu nasadila komise rozhodčích v čele s Radkem Příhodou, která sice konstatovala, že Klíma vylučovat neměl, ale že „z hlediska posouzení se pro rozhodčího i VAR jedná o složitou situaci“.

Alli by šel na bránu, ale z nulového úhlu a nejspíš by jej ještě stihl křižovat stoper na vápně. Alibistická věta má leda přikrýt kiks rozhodčích, o to je to smutnější.

Naopak udělení červené slováckému Daníčkovi a olomouckému Vraštilovi bylo zcela v pořádku a rozhodčí Radina i Proske se obešli bez videa, což je - bohužel - kolikrát jistější.

Zajímavé bude také pozorovat délku trestů a to hlavně s mírným třízápasovým distancem zlínského Didiby za nedávné kopnutí do slabin jabloneckého Kratochvíla. Je v tom guláš, jednotný metr chybí.

Saňák do Pardubic?

Liga má první vyhozené trenéry. Pardubice odvolaly Jiřího Krejčího i Jaroslava Novotného, kteří odváděli v klubu roky skvělou práci, ale nastal čas se posunout.

Ostatně už před sezonou Východočeši chtěli z Olomouce přivést uznávaného asistenta Jiřího Saňáka. Třeba to vyjde, i když teď mají s kolegou Václavem Jílkem v Sigmě svých starostí dost.

Pěkná návštěva kromě Brna dorazila i na Letnou na derby Sparty s Bohemians. Sedmnáct tisíc diváků sice neodcházelo po plichtě nadšených, ale taková kulisa je reklamou na ligu. Klokani letos působí vyladěně, k čemuž pomáhá i jedenačtyřicetiletý Josef Jindřišek, jenž odehrál v lize čtyřsté utkání. Obrovský respekt před tímto poctivcem.

U vyrovnávacího gólu Sparty opět byla dvojice Daněk - Čvančara.

Devatenáctiletý Kryštof Daněk zvládá přesun z Olomouce výborně i díky silné mentalitě a dobře nastavené mysli. V pěti startech přispěl ke čtyřem trefám, o tři roky starší Tomáš Čvančara má dokonce bilanci 3+2, potrestaného Kuchtu nahradil znamenitě.

Zákeřnost se nevyplácí.

I když jste v žitě.

Pěkné ponedělí.