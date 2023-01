Jílek sází na Chytila a sní o Evropě: Po těžkostech začíná tým fungovat

Čtvrté místo po podzimní části fotbalové ligy vypadá pěkně. A mělo by ještě hezčí lesk, pokud by Olomouc v dnešním ostrém startu jarní části sezony skolila doma třetí Spartu. Pomůže k tomu i reprezentační útočník Mojmír Chytil, jehož Sigma dosud neprodala do Slavie.

Olomouc - Sparta od 18 hodin ONLINE

Na Hané si ovšem dobře uvědomují, že evropské poháry jsou daleko, zato jedenáctá příčka, ze které se jde jen do skupiny o záchranu, na čtyři body blízko.

„Když se na tabulku podíváte jen letmo, vidíte Olomouc na čtvrtém místě, což je skvělé, ale když se do ní zadíváte víc, vidíte malé bodové odstupy. Konkurence je obrovská,“ říká v podcastu Z voleje olomoucký trenér Václav Jílek. „Určujících bude prvních pět kol, pak se to trošku rozevře. Doufám, že budeme patřit mezi týmy, které budou nahoře.“

Občas si vybaví báječný rok 2018, kdy sigmáky vrátil do první ligy, rovnou z toho bylo čtvrté místo a kvalifikace Evropské ligy proti slovutné Seville. Narvaný Andrův stadion, krásný mač a Jílek se stal třetím nejlepším trenérem v zemi. Zažít něco podobného znovu, je hnací motor šestačtyřicetiletého odborníka.

„Je to věc, o které člověk sní a pro kterou denně pracuje. Dostat sem velký tým,“ vypráví v olomouckém Divadle na cucky. „Ale jsme si vědomi reality, že jsme v procesu budování týmu. Po těžkostech se dostáváme do fáze, kdy mužstvo už začíná fungovat podle našich představ. Bylo by alibistické teď říct, že by nám stačila horní polovina tabulky, chceme být co nejvýš.“

Souboj olomouckého Mojmíra Chytila s Dionem Coolsem z Jablonce. Olomoucký útočník Mojmír Chytil ve výskoku hlavičkuje před Jiřím Texlem z Brna.

K tomu by měl výrazně znovu přispět i Chytil na hrotu, třebaže ve Slavii už absolvoval zdravotní prohlídku. Jenže Sigma oporu prodávat nemíní, neboť nemá dostačující náhradu. Tento postoj si zachovala, ačkoli by po sezoně prodala svůj klenot za výrazně nižší částku než za nabídnutých 25 milionů korun. Chytilovi totiž končí kontrakt už za rok.

„Uvolnili jsme na počátku sezony Kryštofa Daňka a Václava Jemelku, dva klíčové hráče. Mojmír Chytil je třetí velmi důležitý hráč. Že zůstává, vnímám jako vyjádření sportovních ambic Sigmy. Byť jsem si vědom, že kdyby k předpokládanému prodeji došlo v dalším období, tak bychom na tom jako klub tratili,“ podotýká Jílek. „Pokud by měl Mojmír odejít okamžitě, chceme náhradu.“

Z voleje podcast iDNES.cz

Je tuze rád, že s třiadvacetiletým čahounem může zatím počítat, i když do konce přestupního termínu se ještě může stát leccos. Setrvání tahouna i příchod Fortelného na hostování ze Sparty dostává ovšem Jílka pod větší tlak. Sigma chce být v elitní šestce.

„Když Mojmíra udržíme, nemáme záruku, že budeme na jaře úspěšní, a pak si leckdo může říct, proč jsme ho neprodali, ale vnímám to jako silné rozhodnutí. Ekonomika je důležitá, ale jsem přesvědčený, že počítáme a víme, co si můžeme dovolit,“ zopakoval. „Jako trenéři jsme nejradši, když můžeme pracovat s nejlepšími hráči.“

Václav Jílek v podcastu Z voleje

Profesionální přístup Chytila vyzdvihuje. Stejně jako posun, který za poslední dobu udělal. „I výsledky fyzických testů dokazují, že Mojmír udělal během půl roku velký pokrok. Pevně doufám, že tento půlrok to zúročí, a kdyby nám výkony pomohl k úspěchu, odcházelo by se mu lépe,“ přemítá.

Útočník Mojmír Chytil během debutu v reprezentačním dresu.

Chytil dal na jaře v lize šest gólů, hattrickem se blýskl při debutu v reprezentaci proti Faerským ostrovům, což se mu povedlo jako prvnímu Čechovi v éře samostatné republiky. Tři góly dal také v domácím poháru v Uničově. A hlavně odvedl kupu poctivé práce, udržel míče, napadal soupeře. „Moja je pořád stejný. Fotbal má na prvním místě, dělá pro něj první poslední. Je normální kluk, velmi lidský, dobrý charakter,“ chválí Jílek.

Neměla by však Olomouc, továrna na talenty, vychovávat fotbalisty přímo pro evropský trh? „Museli bychom být opakovaně v pohárech, pak by zájem z Evropy byl větší,“ uvědomuje si Jílek. „Ale zahřeje i to, když vidíte naše odchovance hrát Ligu mistrů, jako naposledy v Plzni,“ zmíní trojici Jemelka, Kalvach a Chorý, kteří pod jeho vedením v lize začínali.