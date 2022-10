PONEDĚLNÍK: Mikloško začal v Baníku zostra. Pane Vrbo, odpočiňte si

Je to sotva týden, co byl legendární fotbalový brankář Luděk Mikloško jmenován do vedení Baníku Ostrava. Do klubu, který ho vychoval, se vrátil po třiatřiceti letech. A hned je tu první zásadní rozhodnutí - odvolání trenéra Pavla Vrby.