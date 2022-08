PONEDĚLNÍK: Bláznivý start. Priskeho hlava nesmí ve Spartě padnout jako první

Euforické pocity po úvodním kole prožívají v Hradci Králové, který si znovu vyšlápl na Slavii, v Liberci, jenž vyhrál na Spartě, v Olomouci, která přejela Baník rozdílem třídy a pokazila návrat trenérovi Pavlu Vrbovi, a rovněž venkovní výhrou 3:0 krásně odstartovali Bohemians v Jablonci.

Kurážným výkonem o sobě daly vědět i Teplice, třebaže je sázkovky pasují na hlavního adepta na sestup. Proti mistrovské Plzni sahaly po třech bodech.

Když se podíváme na jednotlivá překvapení blíž, zjistíme, že zase o takové šoky nejde. Vrátit se musíme ještě do letní přípravy.

Ostrava, nádraží Svinov, omšelý nonstop. Potřeboval jsem si odskočit. V rázovité putyce roznáší pivko od pohledu ostrý hoch v dresu Baníku se jmenovkou DIAMONT. Zrovna za chvíli začíná sváteční utkání proti Celtiku, takže chci prolomit ledy: „Tak co, jdete na Celtic?“

„Na Baník!“ zmrazil mě Diamont.

„Jasně, pardon. Pod trenérem Vrbou bude dobrá sezona?“

„No, podle výkonů v přípravě to moc nevypadá...“

Očekávání v Ostravě od vytouženého kouče jsou velká, na tom nic nezměnila ani olomoucká lekce, ale jednoduché to nebude. Dvojka v kurzu 3,88 na Sigmu za to stála a ještě jsem v sázce s jiným ostravským fanouškem vyhrál flašku Diplomatika.

Sledujte útočníka Chytila, patří k nejlepším v lize

Sigma porazila rivala na devátý pokus, vyhrát mohla i vyšším rozdílem. Byla mnohem lépe takticky připravená. Trenér Václav Jílek trefil sestavu, Hanáci vysoko napadali a s míčem si počínali proti pomalu hrajícímu Baníku šikovněji.

Gólem a asistencí se blýskl obránce Juraj Chvátal, skvělý dojem zanechal i útočník Mojmír Chytil.

Pokud jste třiadvacetiletému čahounovi nevěnovali dosud velkou pozornost, zaměřte se na něj. Nabízí víc než jen precizní krytí míče. Patří k nejzajímavějším útočníkům soutěže, který by se hodil české špičce. Hlavně ať jeho kolena drží.

Sigma působila vyladěná. I když se musela potýkat po sezoně s mnoha odchody, na přestupovém trhu si počínala mazaně a s předstihem přivedla vytipované hráče jako Zorvana, Vraštila nebo Ventúru. Ve druhém ročníku pod náročným koučem Jílkem by ráda zaútočila na elitní šestku.

To Baník toho bude muset změnit víc, i když se potýkal s několika citelnými absencemi (Lischka, Svozil, Almási). Na úvod propadl, zarazil hlavně mdlý přístup. Pokud bude chtít hrát kombinačně odzadu, moc do toho nebude zapadat ani ikonický brankář Laštůvka.

Posílit byl ale potřeboval spíš střed zálohy. Je až s podivem, že Baník se silným majitelem Václavem Brabcem a úžasnou fanouškovskou základnou nemůže výrazně odskočit od Olomouce, která mecenáše stále (ne)hledá, a dostat se před Slovácko na pohárové pozice. Třeba to v tomto ročníku už vyjde, před zkušeným Vrbou je každopádně velká výzva.

Jak se asi cítí Vlkanova s Jemelkou

Otázka je, co udělá s Olomoucí případné (ne)setrvání reprezentačního stopera Václava Jemelky, po kterém prahne Plzeň. Sigma je v jednáních tvrdá a nechce ustoupit ze svých nároků, takže sedmadvacetiletý obránce stále není Viktorii blíž, ačkoli klubu jasně deklaroval zájem odejít. Smlouvu má však ještě na dva roky a mít zklamanou oporu, která si posun zaslouží, také není výhra.

Je to tuze citlivá věc. Podobně jako v případě hradeckého kapitána Adama Vlkanovy. Také v sedmadvaceti cítí, že má nejvyšší čas na přestup, jenže klub se nemůže dohodnout s nikým na ceně. Ani se Slavií. To musí být na palici.

Vlkanovovi nezbývá než věřit dál. Stejně jako Jemelka situaci složitou na psychiku zvládl a pomohl k výhře týmu nad Slavií...

V základní sestavě sešívaných nastoupili pouze čtyři čeští hráči, trenér Trpišovský udělal spoustu změn a efekt to nepřineslo. I když několik šancí si favorit vytvořil, narazil na brankáře Michala Reichla, jenž návrat do ligové kasy zvládl na výbornou.

Stejně jako celá hradecká defenziva, o jejíž kvalitě po citelných odchodech Krále a Mejdra panovaly značné pochyby. Mimochodem, že si Jan Král vysloužil po minulé sezoně tříletou smlouvu v nejvyšší belgické soutěži v Eupenu, je skvělá vizitka pro Votroky. Takhle by to mělo fungovat a co by za to nejen Jemelka nebo Vlkanova dali...

Slavii nejspíš uškodil až příliš snadný soupeř z Gibraltaru v předkole Konferenční ligy, Hradec je mnohem kvalitnější především v organizaci. Překonat dobře bránící mančaft chce nápad, um, pohyb. Nějak to všechno po hříchu chybělo. Proti Panathinaikosu Atény by mohlo být prostoru paradoxně více.

Priskeho drsné začátky. A Kuchtovy taky

Sparta už má pohárové výzvy bleskově za sebou. Vypadnout s norským Vikingem Stavangerem je pro největší český klub blamáž, ovšem také ji leckdo očekával.

Nestalo se tak poprvé a rozhodně to nejde házet jen na kiks obránce Dávida Hancka, jenž obvykle jako jeden z mála sparťanů snese přísné měřítko, takže je na místě hlavně jeho podpora.

Sympatický dánský kouč Brian Priske nemohl začít na Letné hůře, což stvrdila domácí porážka s Libercem na úvod ligy.

Slovan působil mnohem kompaktněji, využíval meziprostorů, které překonával lehkými přihrávkami. Také kouč Luboš Kozel by mohl být druhou sezonu lepší, i když změn v Liberci bylo zase hodně. Nejen Frýdek s Doumbiou zaujali výkonem.

Ve hře sparťanů byl místy chaos, jako by nevěděli, co po nich trenér chce. Zlepšilo se to druhý poločas, ale to je málo. Možná je nefér, aby to odnesli mladí hráči, leč Adam Karabec znovu nepřesvědčil, že by měla na něm stát ofenziva.

Když jej nestavěl Vrba na úkor veterána Bořka Dočkala, dostával to sežrat a teď se zase mnozí podivují, proč Karabec na důležité pozici dostává přednost. Odpověď zní, že zase tolik zajímavých středáků Sparta nemá. Snad talentovaný Kryštof Daněk by v něj mohl dorůst. Zkušená posila by se ještě hodila.

Přitom Sparta si na přestupovém trhu počínala aktivně a šikovně. Daněk ji upřednostnil před Slavií, reprezentant Jan Kuchta zrovna tak, což vyvolalo poprask.

Kuchta je složitá povaha. Paličák, co si nenechá moc poradit. V lecčems je podobný Michaelu Krmenčíkovi, který si ale spíš nechá věci vysvětlit.

Kuchta ve Slavii neměl se všemi zrovna nejlepší vztahy a po ruské štaci se upsal za krásný honorář Spartě, jenže proti Liberci předvedl zkrat, šlápl brankáři Vliegenovi na hlavu a čeká jej zasloužená stopka. Všechno špatně.

Přitom Kuchta je díky obrovské pracovitosti a pohybu platný nejen v reprezentaci. Presink má úžasný. Vlastně bylo překvapivé, že se z Ruska neposunul do lepší soutěže. Snad se dostane brzy zase do pohody, ale za blbost musí pykat. Celkově rozhodčí první kolo zvládli velmi dobře, i když Gebre Selassiemu prošlo ohnání se po Fortelném bez karty.

Jako jednička začal sezonu ve Spartě Holec, centr Frýdka, který propadl až do brány, by si měl pohlídat. Sparta by měla mít v zádech větší oporu. Třeba z Rumunska.

Vabank Viktorie

Vabank styl jede v Plzni šéf klubu Adolf Šádek. Financí nemá nazbyt, dál shání kupce. Postup ve druhém předkole Ligy mistrů přes Helsinky přinesl pohárovou jistotu i zaručené miliony.

Bylo by úžasné mít zastoupení v Lize mistrů. Bude zajímavé Viktorku sledovat, jak si povede na více frontách.

Kouč Michal Bílek obvykle příliš nesahá do zavedené sestavy, ale brzy bude muset. Ovšem ani lavička nevypadá špatně. Svádí to k divokým úvahám, že Sparta bude mít výhodu, že se může soustředit jen na boj o titul, ovšem tahle výhoda obvykle stála trenéry před Priskem místo. Nejen Pavel Hapal by mohl vyprávět.

Snad tentokrát budou mít na Letné skutečnou trpělivost. Pokud budou padat hlavy, ta trenérova by rozhodně neměla být první na špalku.

Pěkné ponedělí.