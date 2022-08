Kopnutí brankáře do hlavy, popsal sudí. Kuchtovi hrozí trest až na šest utkání

Byl to od něj zkrat. V páté minutě nastavení za nepříznivého stavu si předkopl míč, ale kolem protivníka Filipa Prebsla se nedokázal protáhnout.

Liberecký stoper Kuchtu odblokoval a vytvořil prostor pro brankáře Oliviera Vliegena, který míč ukryl v rukavicích. V tu chvíli ležícího gólmana Kuchta trefil kopačkou do hlavy.

„Surová hra. Kopnutí soupeře podrážkou kopačky do oblasti hlavy v nepřerušené hře v souboji o míč, čímž bylo ohroženo zdraví a bezpečnost soupeře,“ popsal ošklivý zákrok sudí Ladislav Szikszay.

To je zásadní sdělení pro disciplinární komisi, která ve čtvrtek Kuchtu potrestá. Jak, to lze odhadnout z disciplinárního řádu. Ten praví, že „kdo se jako hráč dopustí surové hry, bude potrestán zákazem činnosti na jedno až šest soutěžních utkání, popřípadě i peněžitou pokutou až do výše padesát tisíc korun“.

Jak zákrok popsal sudí Szikszay „Surová hra, kopnutí soupeře podrážkou kopačky do oblasti hlavy v nepřerušené hře v souboji o míč, čímž bylo ohroženo zdraví a bezpečnost soupeře.“

Pokud by poškozený Vliegen musel z utkání kvůli zranění pramenící z faulu odstoupit, Kuchtovi by hrozil trest na dvě až deset utkání, popřípadě pokuta do výše sto tisíc korun. To se však nestalo, belgický brankář utkání dochytal.

Nejvyšší trest za surovou hru lze uložit až na osmnáct měsíců, ale to by faulující hráč musel protivníkovi způsobit takové zranění, které by ho omezovalo v obvyklém způsobu života po dobu delší než sedm dnů, nebo by nebyl schopen výkonu sportovní činnosti po dobu delší než šest týdnů.

„S Kuchtou jsem po zápase ještě nemluvil a tu situaci detailně neviděl,“ poznamenal na tiskovce sparťanský trenér Brian Priske. „Asi nám nějaký čas bude chybět, což je pro nás problém. Musí se ukázat jiní hráči.“

Kuchta přišel jako velká posila, ale v dosavadních třech soutěžních zápasech to neprokázal především proto, že od spoluhráčů nemá potřebný servis. Dostává málo míčů, které potřebuje, většinou musí krotit vysoké centry či nákopy.

V obou pohárových duelech proti Vikingu Stavanger měl po jedné slibné příležitosti, které neproměnil. Do šance se dostal i proti Liberci, ale brankář skvěle zasáhl.

Kuchta je prvním hráčem v samostatné české historii, který dostal červenou kartu ve dvou ligových zápasech domácí nejvyšší soutěže za sebou, což je rarita.

Co říká disciplinární řád „Kdo se jako hráč dopustí surové hry a byl nebo měl za to být při utkání vyloučen podle pravidla č. 12 Pravidel fotbalu, bude potrestán zákazem závodní činnosti na jedno až šest soutěžních utkání, popřípadě i peněžitou pokutou až do výše 50 000 korun.“

První loni v prosinci jako hráč Slavie, druhou už jako sparťan.

Kuriózní a úsměvné rovněž je, že za vyloučení v Ostravě, kdy z prázdné brány vyrazil míč rukou a zabránil domácímu Baníku k dosažení branky, si žádný trest vlastně neodpykal.

Po lednovém přestupu do Ruska totiž do prvního utkání nastoupil neoprávněně, ale jelikož Lokomotiv Moskva utkání prohrál a vítěz Krasnojarsk námitku nepodal, Kuchta měl trest na jedno utkání za sebou a při letním přesunu do Česka byl už disciplinárně čistý.

V březnu ještě v dresu Lokomotivu se ohnal proti soupeři ze Soči a za červenou kartu nesměl hrát dvě utkání. Za poslední půlrok tak byl Kuchta třikrát vyloučený, do té doby ani jednou.

Jeho poslední případ už úsměv nebudí, možná škodolibý u slávistických fanoušků, pro které je zrádcem.

Při pohledu na podobné projevy lze očekávat, že Kuchta obdrží od disciplinárky minimálně třízápasovou stopku.

Čtyři utkání nesměl hrát jiný sparťan Ladislav Krejčí mladší, když v prosinci 2020 loktem „za použití nepřiměřené síly“ udeřil do hlavy pardubického Solila, který duel na Spartě nedohrál.

Na podzim 2018 nesměl hrát pět zápasů ostravský Milan Baroš, a navíc musel zaplatit pokutu 150 tisíc korun za faul na slávistu Tomáše Součka, kterého trefil ve výskoku předloktím do hlavy. Část trestu obdržel za nevhodné chování po vyloučení, navíc mu uškodily předchozí přečiny.

Nejvyšší trest v dějinách samostatné nejvyšší soutěže dostal před devíti lety tehdejší sparťanský forvard Leonard Kweuke, který šíleným šlapákem zlomil nohu mladoboleslavskému obránci Radku Dosoudilovi. Kamerunskému střelci disciplinárka zastavila činnost na 12 zápasů. Trest si přenesl do turecké ligy, kam záhy přestoupil.