ONLINE: Baník s Vrbou proti Sigmě, Slovácko v Brně. Fotbalová liga se rozjíždí

Ostrava v duelu proti Olomouci, Zbrojovka Brno se Slováckem, jedním z pohárových zástupců, i utkání Zlína s Mladou Boleslaví. Třemi zápasy od 16 hodin startuje nový soutěžní ročník.

V 19:00 ještě na Stínadlech v Teplicích nastoupí Plzeň, obhájce titulu.

Slavia i Sparta jdou do akce v neděli. Červenobílí v Mladé Boleslavi začnou proti Hradci Králové, dánského trenéra Briana Priskeho zase čeká prvoligová premiéra na Letné proti Liberci.

Byla to nejdelší letní pauza za poslední roky, ligový fotbal v Česku se zastavil na dva a půl měsíce.

Mistrovská Plzeň mezitím doplnila kádr a zvýšila konkurenci, byť přišla o nejlepšího střelce Beauguela nebo brazilského stopera Santose, kterého jí přetáhla Slavia.

Ta je na startu sezony hlavním kandidátem na zisk mistrovského titulu.

Druhá je dle bookmakerů Sparta, která se po pěti letech znovu vydala na cestu se zahraničním trenérem. Z Ruska na hostování s opcí získala reprezentačního útočníka Kuchtu, jednoho z adeptů na nejlepšího kanonýra. Start sezony si však pokazila fiaskem v evropských pohárech: už ve 2. předkole Konferenční ligy vyletěla s norským Vikingem Stavanger.

Zajímavostí a lákadel, které výroční sezona Fortuna liga nabízí, je však víc.

Poprvé se hraje s jednotným míčem a vedení soutěže chystá řadu doprovodných akcí k třicetiletému jubileu.

Zpátky na scéně je trenér Pavel Vrba, který převzal Baník Ostrava. S novým investorem do sezony vstupuje Slovácko, které by se rádo probouralo do Evropy, a na jaře by měli po dvou a půl letech nastoupit na vlastním stadionu fotbalisté Pardubic.

To Hradec Králové ještě sezonu odehraje v azylu v Mladé Boleslavi. A jediný nováček? Zbrojovka Brno, která mezi elitou scházela přesně rok.