Vlkanova o fanoušcích Slavie: Nadávali, přitom mě před měsícem chtěli

„Strašně moc mě to motivovalo. O to větší radost z vítězství mám,“ uvedl Vlkanova poté, co Hradec v prvním kole favorita senzačně zdolal 1:0.

Příznivci červenobílých to těžce nesli.

„Skandovali, nadávali. Před měsícem všichni chtěli, abych tam šel, teď na mě ti samí budou řvát, že mě nikdo nechce. Přitom mě chtěli oni. Ale já to chápu, prohrávali, hecují to. Je to super, když je to takhle vyhecované. Člověk je v zápase, není to mrtvé,“ usmíval se Vlkanova.

Byl to pro sedmadvacetiletého poctivku vskutku zvláštní duel. Obvykle to nedělá, ale tentokrát pro parťáky v šatně vypsal prémii, odměnu za to, když se Slavií zabodují.

Nemusíme složitě vysvětlovat proč.

Vlkanova v minulém ročníku válel - zaznamenal osm branek a stejný počet asistencí. Slavii zaujal. V průběhu nadstavbové části se během střetnutí se Slováckem objevil ve VIP prostorech v Edenu, ačkoli za pár dnů čekal Hradec Králové duel s Plzní, konkurentem červenobílých v boji o titul.

Způsobil tím poprask, velké haló. Hradci se kapitánovo chování tuze nelíbilo, vedení jeho i Jana Mejdra, který zápas také navštívil a se Slavií jednal bez svolení klubu, potrestalo pokutami (Mejdr nyní hraje za Spartu).

V létě se přesto zdálo, že Vlkanova z Hradce odejde. Nabídku měl ze zámořské Major League Soccer, reálný byl i scénář s přestupem do týmu českého vicemistra.

Kluby se ale nakonec nedohodly, Hradec požadoval víc, než slávisté nabízeli.

„V jednu chvíli jsem opravdu věřil, že to dopadne. Byli jsme domluvení, ale kluby se neshodly. To už není na mně, abych hodnotil, zda je částka, kterou požaduje Hradec, hodně, nebo málo. Jestli někdo mohl, nebo nemohl dát víc. Takhle to prostě udělali. I když jsem čekal, že to nějak dopadne, tak jsem prostě v Hradci,“ řekl Vlkanova.

„Dělám všechno pro to, abych byl tady s týmem co nejúspěšnější. Co bude dál, se uvidí. Mám rok do konce smlouvy. Buď se domluvím tady, nebo bude něco jiného. Ale teď jsem tady a budu hrát za Hradec, co to jen půjde,“ doplnil.