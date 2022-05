PONEDĚLNÍK: Plzeňský zázrak. Bílkův majstrštyk i Šádkovy zásluhy

Fotbal píše zajímavé příběhy plné zvratů. I proto je celosvětovým fenoménem. Hapal a Sparta napsali na dálku čtvrtou kapitolu. A znovu s trpkou příchutí.

Jako hráč nedal Hapal za Spartu penaltu v Lize mistrů Barceloně a musel se záhy poroučet.

Jako trenér Žiliny ji vyřadil z Ligy mistrů.

Jako trenér Sparty skončil na Letné po prvním kole sezony.

A teď, když už to vypadalo, že někdejší trenér slovenské reprezentace získá prestižní angažmá v Ostravě, Sparta zametla se zkušeným Vrbou tak rychle, že stihne nejen Limberského rozlučku v Plzni, ale i návrat na lavičku Baníku, kde fotbalově začal jeho nevšední příběh.

To spojení by mohlo fungovat. V Ostravě bude majitelem i fanoušky vytouženým mužem, který má vrátit Baníku pohárový lesk. Těší se respektu a určitě dostane prostor na práci daleko větší než na Letné. To chápe i dobrosrdečný Hapal, jehož tak potká zase jiné dobrodružství, o němž nyní ještě netuší.

Potuchy o titulu nejspíš neměl Michal Bílek, když přebíral Plzeň, jež kvůli ekonomické stabilizaci nutně shání majitele, navíc hned v úvodu ročníku vypadl s Viktorií z evropských pohárů. Úžasný příběh a téměř sportovní zázrak. Sluší se smeknout před tím, co Bílek se svým týmem dokázal, ať už se vám fotbal s důrazem na precizní defenzivní činnost zamlouval, nebo zajídal.

Slavia nenahradila opory

Titul uzmul Slavii a zdaleka nejen díky chybné penaltě v poslední minutě nedávné vzájemné bitvy. Sešívaní v nadstavbě ztratili kouzlo i dech. Nedokázali nahradit zimní odchody nejlepšího nahrávače Stancia a střelce Kuchty, byly to až příliš velké rány. Možná kdyby byl fit Petr Ševčík, zdravý patří k nejlepším střeďákům v lize, jenže on je zdravý stále méně.

I proto se na trůn vrací královna Viktoria. I když se jejím hráčům tu a tam zpozdily nějaké prémie, na hřišti šlapali úžasně. Vydřeli vítězství o gól, fungovali jako skutečný tým opřený o spolehlivou osu: Staněk - Hejda - Kalvach - Beauguel.

Ač Plzeň musela přepnout na úspornější režim, pořád měl Bílek v kádru kvalitu, na kterou se tak trošku zapomínalo po neúspěšném působení novátorského kouče Guľy. Také on má na nečekaném titulu svůj podíl, neboť zavedl některé metody i v rámci osobního rozvoje, které si hráči vzali k srdci.

Bílek překopal herní styl na pragmatičtější, defenzivní záložník Lukáš Kalvach už se tolik nedostal k vápnu soupeře, ale černou práci plnil znamenitě a byť se o něm tolik nemluví, Bílek na chytrého dispečera sázel.

Šádkův čich na hráče

A pak je tu další zásadní postava mistrovského tažení. Poněkud kontroverzní, takže se příliš nesluší ji veřejně chválit. Během mače postávající mezi lavičkami se svými bodyguardy. Plzeňský boss Adolf Šádek.

Bafuňář, kteří se neštítí spolupracovat s kumpánem Martinem Svobodou, nechvalně známým ve fotbalovém prostředí jako Chřestýš, jenž je trestně stíhaný kvůli korupci. V Plzni přesto dělá externího poradce, jak nedávno upozornil server Seznam Zprávy.

Pamatujete, jak v roce 2012 rozhodčí Tomáš Adámek a Pavel Býma učinili u notáře prohlášení, že se cestou na utkání Jablonec – Plzeň (0:2) setkali s Chřestýšem, který jim údajně nabídl - a pak i vyplatil - 200 tisíc korun za výhru Plzně? U soudu však odmítli vypovídat a Svoboda byl zproštěn obvinění. Ale stejně: chtěli byste takového člověka v klubové vipce? Nic moc reklama...

Nikoli jen pro čerstvého šampiona, nýbrž celé fotbalové společenství v Česku, které podobných postav v různých klubech stále hromadí víc než dost, takže pokud fanoušek rivala zachrastí Chřestýšem, další vytáhne Krulu, jiný zase Nezmara a další toho...

Hrajeme mariáš, v němž nejsou trumfová esa, ale často jen plebs.

Bohužel s (fotbalovou) kulturou obecně jsme v tuzemsku pořád ještě na štíru. Chybí respekt, důležité funkce mají mnohdy burani a pak to podle toho vypadá. Tohle si fotbal, tak krásná hra, nezaslouží.

Šádek si však zaslouží uznání za to, jak v těžké ekonomické situaci reagoval na oslabení kádru. Příchody Mosquery, Sýkory nebo Santose se ukázaly jako super trefy. Určitě už má rozpracovanou náhradu za končícího kanonýra Beauguela. Bude to slovácký střelec Jurečka, nebo zamíří jako volný hráč do druhé bundesligy?

Hložka zkusí nahradit Daněk

Sparta si za Adama Hložka vyhlédla olomoucký talent Kryštofa Daňka, leč nahradit tak výjimečného hráče bude velmi složité. Hložek se už v devatenácti zařadí mezi sparťanské legendy s impozantním počtem startů, gólů, asistencí i zažitých trenérů u prvního týmu.

Ať půjde kamkoli - spekuluje se například o Leverkusenu -, nezbývá než popřát správnou volbu a poděkovat za zážitky, kterými tento výjimečný hráč ligu obohatil. Odchází po vítězném derby nad Slavií, v němž vstřelil krásný gól z přímého kopu. Výstavní petarda. A vůbec první gól odvěkému rivalovi.

Skvělé Slovácko dychtí i po trofeji

Ale pozor, ještě jeden důležitý špíl Spartu čeká. Ve finále poháru v Uherském Hradišti proti domácímu Slovácku půjde po stopce pro ruské kluby o hodně - o postup do třetího předkola Konferenční ligy, případně pořád je naděje, že by se vítěz posunul do 3. předkola Evropské ligy.

Hložek se chce loučit s trofejí. Pro Slovácko to však bude zápas století. V lize mančaft kouče Martina Svědíka znovu zazářil čtvrtým místem a teď rovněž dychtí po trofeji. Těžko hledat favorita.

Ani případná výhra Sparty však dojem z další šedivé sezony příliš nenapraví. Na titul čeká osm let a sportovní ředitel Tomáš Rosický by tak podle svého prohlášení měl vyvolat diskusi o svém dalším působení v klubu. Těžko předjímat.

To platí také o jménu Vrbova nástupce na Letné. Stane se jim někdejší Rosického spoluhráč z Dortmundu Heiko Herrlich, nebo třeba na sebe nejen ve finále poháru upozorní puntičkář Svědík?

To by mohlo fungovat jedině, pokud by měl skutečnou důvěru a hlavní kompetence. Ač si na lavičce Sparty poslední roky nikdo jméno nevylepšil, pořád se neodmítá. To je nejen Hapalův, či Vrbův příběh.

Pěkné ponedělí.