Čím dál tím lepší. Nadaný útočník Růsek má konečně zápal i čísla

Tedy za rok a půl, co za něj Sigma díky svému bývalému majiteli Josefu Lébrovi vysázela Brnu na olomoucké poměry rekordních třináct milionů korun. Právě obchodník Lébr by měl z případného prodeje Růska profitovat. Ale tak daleko ještě příběh trojnásobného reprezentanta není, i když jej v hledáčku má například Sparta.

Proti ní se v úvodním mači jarní části sezony blýskl povedeným výkonem, jemuž chyběl jen ten gól.

Vynikal krytím míče a ještě víc herní inteligencí i technickou kvalitou. Převzetí balonu v obklíčení se soupeřem na zádech? Žádný problém, díky prvnímu doteku do správného prostoru se několikrát precizně uvolnil a ze šlamastyky elegantně vyjel, až drny klopýtajících sparťanů létaly od kopaček.

Jako když ve druhé půli znovu proti přesile ve vápně připravil velkou šanci pro Ondřeje Zmrzlého, jehož však vychytal v pokleku Kovář. „Z tohoto se dala vytěžit branka,“ povzdechl si Jílek.

Driblér Růsek popíral tvrzení, že české lize chybí techničtí čeští fotbalisté, i když jde spíš o top výjimku. „Naprosto souhlasím,“ kývne Jílek. „Naplňoval to od prvního okamžiku. Dokáže první míč zalepit, umí trefit balon, zvládat těžké situace. Byl schopný tempovat první dotek, natáhnout si na sebe soupeře a druhým zrychleným dotekem se z těch situací dostávat. Doufám, že si výkonnost udrží, nebo budu ještě radši, když ji bude zvyšovat.“

Což je ve třiadvaceti letech vysoce pravděpodobné. Přesněji – on už ji zvyšuje. Stačí se podívat na poslední čtyři zápasy Sigmy v lize, ve kterých si připsal gól a tři asistence.

Olomoucký útočník Antonín Růsek (vlevo) vede míč před Ladislavem Krejčím ml. ze Sparty.

Že by konečně přicházela i produktivita? V úvodu ročníku trefoval jen tyče, i proto má po 17 kolech podprůměrnou bilanci 2+3. Čeká se víc. Mnohem víc. A poslední utkání naznačují, že je na správné cestě. „Potvrzuje naše vnímání hráče. Pomaličku se dostává do pozice, kde bychom jej chtěli a kde jsme si mysleli, že bude i dřív. Potvrdil to množstvím uhraných soubojů i chováním kolem vápna. Byl schopen obejít soupeře v souboji, odpoutat se, vytvořit příležitost. Chválím tým, ale Tonda vyčníval,“ hodnotil Jílek.

Růskovo zlepšení nepoznáte jen podle čísel, ale i větším zápalem do hry, za který býval kritizovaný.

Viděli jste, jak se proti Spartě vracel poctivě až před vlastní vápno, když spoluhráč ztratil míč a hrozil brejk? Byl vtažený do utkání přesně tak, jak si Jílek představuje.

Pátá Olomouc z toho může těžit, neboť v Růskovi i Chytilovi má mimořádně silný útočný tandem reprezentantů s potenciálem.

Proti Spartě jen mohla litovat, že výborné rozpoložení Růska nevyužila víc a také jemu nepřipravili parťáci lepší servis.

Nemuselo zůstat u plichty, na které se zásadně podílel klíčovým vyhraným vzdušným soubojem se stoperem Panákem, po němž krásně přes hlavu srovnal Jan Navrátil.

„Je pravdou, že v předbrankových situacích nebyl. Byli tam jiní hráči a on to servisoval. V systému se dvěma útočníky to tak většinou bývá. Když se hrálo v těžišti do Tondy, tak to byl on, kdo se dostával více do strany,“ vysvětloval Jílek.

O víkendu na půdě Slovácka čeká Sigmu zřejmě ještě náročnější prověrka než proti Spartě. Oba týmy mají na hraně mistrovské skupiny stejně bodů. Udělá rozdíl tuze nadaný technik Růsek?