PONEDĚLNÍK: Jasná červená. Proč ani video v lize hráče nechrání?

Je to ještě o několikrát zmiňované trpělivosti k nezkušeným rozhodčím, neboť prověřených soudců s píšťalkou je akutní nedostatek? Možná, ale ani začínajícímu kuchařovi opakovaně neodpustíte, když vám steak přinese znovu vysušený a polévku přesolenou.

Sedmadvacetiletý Dalibor Černý má patřit k nejtalentovanějším rozhodčím v Česku a skutečně odřídil už dost povedených špílů, leč právě v ochraně zdraví hráčů, elementární povinnosti, opakovaně pochybil. Stačí připomenout drsný šlapák sparťana Dočkala v minulé sezoně do jabloneckého Housky oceněný rovněž jen žlutou kartou.

Stejně jako nyní, kdy celá fotbalová veřejnost nechápe, jak mohl zlínský zadák Martin Cedidla za hurá skluz na slávistu Ewertona dostat pouze žlutou. Tohle jsou přesně ty zákroky, které mohou hráče vyřadit na několik týdnů či měsíců.

Černý se snad už poučí, nezapíská si do konce září. Celé je to ovšem smutnější tím víc, že ani kolega u videa Vít Ondráš verdikt hlavního nenapravil, což byl zásadní rozdíl proti šlápnutí sparťana Kuchty na hlavu libereckého brankáře Vliegena, kdy následně mohl sudí Ladislav Szikszay tasit správně červenou místo žluté. Ondráš si dá pauzu do konce podzimu.

Komise rozhodčích v čele s Radkem Příhodou vynesla okamžitě tresty, což je sice správné, ale problém to neřeší. Český fotbal potřebuje na výchově sudích, jejichž pověst je právem po vládnutí zloducha Romana Berbra nicotná, zapracovat. Aby Černý a spol. měli takové podmínky, ve kterých mohou růst až na mezinárodní listinu, aby dělali dobrou reklamu českému fotbalu a zkvalitnili celou soutěž.

Nemají to snadné, málokdy jejich dobrou práci ocení, zato na paškále jsou bez milosti.

Chybný verdikt hrubě neovlivnil zápas, Slavia vyhrála 4:1, to však pro Ewertona ani celou Slavii není zrovna útěchou.

K výhře favorita přispěl ve svém prvním utkání v lize dvacetiletý záložník Marek Icha. Hned se blýskl gólem a asistencí, což je krásná premiéra i vzhledem k tomu, že gól nevstřelil ani ve druhé lize.

Trenér Jindřich Trpišovský umí nečekaně vytáhnout mládence. Povedlo se to i v případě Daniela Samka, který sice nakonec místo v sestavě nezískal, ale pětiletou smlouvu v italském Lecce, nováčkovi Serie A, ano. Byť se padesát milionů korun nemusí za tak mladého hráče jevit jako odpovídající suma.

Daněk zvedá Spartu

Sparta v létě vyhrála přetahovanou o devatenáctiletého záložníka Kryštofa Daňka a talent z Olomouce se rychle začíná otrkávat.

Už při porážce proti Liberci jako střídající hráč hru výrazně oživil a po spolupráci s Čvančarou skóroval.

Proti Českým Budějovicím nastoupil poprvé od začátku a znovu hrál výborně, tentokrát si s Čvančarou roli prohodili a po krásném průniku přes dva hráče připravil Daněk gólovou pozici. Vyjetí od lajny bylo ukázkové a v české lize vzácné. Hráčů, kteří se nebojí jít do kličky, mají zdravé sebevědomí i kvalitu, a z ničeho vytvoří šanci, mnoho není.

Daňkovi nezbývá než přát, aby ve Spartě dál herně rostl, těžit by z toho mohla i reprezentace.

Pro Spartu to jsou tři důležité body, první pod koučem Priskem. Hodně Letenským pomohla chyba brankáře Šípoše, který ve druhé minutě zaváhal u bližší tyče. I když byl centr Höjera dvakrát tečovaný, měl tam být včas. To sparťanský brankář Holec měl při špatném výběhu štěstí, že mu pomohla tyč.

Nachystané Brno. Kdy prodá Ševčíka?

Nejen Daňka se vyplatí sledovat.

Brněnský záložník Michal Ševčík v devatenácti vyčnívá. Předpoklady pro velký fotbal ukázal také v Olomouci, kde byl u obou branek týmu při překvapivém vítězství 2:0. Výborně vnímá prostor, volí dobrá řešení. Pěkně se na něj dívalo. Zbrojovka v něm má hráče, kolem kterého může stavět mužstvo.

Anebo ho může okamžitě prodat... Ideálně do zahraničí, ale to se z mančaftu, jenž má do poháru daleko, dělá těžko.

Brno jako nováček soutěže působí na startu sezony velice dobře, kompaktně, organizovaně. Ukázalo to proti Slovácku i Sigmě. Trenér Richard Dostálek měl soupeře výborně načtené. Šikovný útočník Olomouce Mojmír Chytil se vůbec nedostal do hry.

Brnu hodně pomohl úvodní gól mazáka Jakuba Řezníčka, po něm Sigma otevřela hru a vznikaly prostory, jež Ševčíkovi i 160 centimetrů měřícímu Allimu vyhovovaly k rychlým brejkům.

Ševčík se prosadil, ačkoli Sigma jemu uzpůsobila taktiku a po výhře 3:0 v Ostravě doma nasadila bojácně dva defenzivní záložníky. Jenže Breite se Sedlákem neměli den a dopředu chyběl Olomouci nápad, pohyb i zraněný Ventúra.

Tři body pro Brno byly zcela zasloužené.

Čtyřiatřicetiletý kapitán Řezníček vyhrával souboje s reprezentačním stoperem Jemelkou, má ohromnou sílu a problémy bude dělat i jiným. Bilance po dvou zápasech 1+2 je pěkný počin.

Po hattricku tři kousky?

Zatímco Sigma si nechala euforii po úvodním kole sebrat, Liberec na výhru na Spartě navázal demolicí Teplic.

Hattrickem se blýskl Mick van hostování Buren. V lize je devětadvacetiletý Nizozemec už sedmou sezonu, ve Slavii si místo opět nevybojoval, ale platný by byl snad všude jinde. I když mívá potíže s koncovkou, rychlostí a důrazem umí otevřít obrany.

Na to, že Liberec skládal tým z velké části chvíli před startem sezony, vypadá pod trenérem Kozlem vskutku vyladěně.

Van Buren se nechal slyšet, že hattrick oslaví po česku několika pivky. Vzbudilo to poměrně velký rozruch napříč sportovní komunitou, zda je to profesionální přístup vhodný jako příklad pro mladíky. Faktem je, že v Česku máme s nadužíváním alkoholu problémy, ale z jednoho nebo dvou piv ve volném dni bych vědu nedělal, ačkoli s heslem, že se parta musí utužovat, uspějete maximálně v domácí kotlině.

Výborný začátek soutěže prožívají také Bohemians, ačkoliv po jasné výhře v Jablonci doma ztratili vítězství s Ostravou, když přišli o dvoubrankový náskok, který měl být i vyšší. Hrál se krásný fotbal. Přispěl k tomu po změně stran i Baník a trenér Pavel Vrba se svými tahy. Pro Ostravu naděje, že v mančaftu je síla, jakkoli byl bod spíše vydřený.

Síla Baníku vzroste s návratem uzdraveného kanonýra Almásiho, i tak převládá pocit, že soupiska by potřebovala ještě posílit, nikoli jen doplnit. Do vytoužené Evropy je cesta náročná.

Výborně se v ní prezentuje mistrovská Plzeň. Někdo bude zase zlehčovat výsledky týmu trenéra Michala Bílka, že Helsinky nebo Šeriff Tiraspol nejsou ještě to pravé měřítko, ale to je hloupost, jak ukazují jiné výsledky...

Viktorka si zatím vede náramně, rozptyluje obavy, že by takový a makový způsob hry v Evropě nestačil, a pokud by prošla až do Ligy mistrů, byla by to pecka a pro český fotbal, jenž se mnohdy zbytečně devalvuje, vítaná vzpruha. O potřebných milionech pro Viktorii nemluvě.

Pěkné ponedělí.