Cedidla měl jít za kosu na Ewertona ven. Omlouvám se, řekl. Trpišovský sepsul VAR

Stalo se to téměř po hodině hry pod protilehlou tribunou, Cedidla přijel k brazilskému záložníkovi domácích a skluzem ho trefil na stojnou nohu.

Ze zaplněných tribun se ozýval hlasitý pískot, naštvání. Domácí trenér Jindřich Trpišovský za vehementní protesty obdržel žlutou kartu, stejně jako jeho asistent Zdeněk Houštecký, který hlasitě spílal čtvrtému rozhodčímu.

Slávista David Jurásek, dvougólová hvězda duelu druhého kola, který domácí vyhráli 4:1, Černého verdikt nechápal. „Podle mě jasná červená. Rozhodčí to vysvětloval tím, že měl Cedidla nohy na zemi, což se mi teda nezdálo. Sudí by měl hráče ochránit. Měla to být červená, třeba i s pomocí videa,“ kroutil hlavou domácí levý bek.

Ewerton zápas nedokončil, po krátkém ošetření ještě zkoušel bolest rozběhat, ale nešlo to. „Vypadá to s ním hodně špatně,“ prohlásil kouč Trpišovský. To Cedidla odehrál celých devadesát minut.

Komise rozhodčích hned po utkání uvedla, že hlavní arbitr Černý mu měl udělit červenou kartu.

ROZHODČÍ FOTBALU @FacrRozhodci Dle názoru KR FAČR měl být hráč @footballzlin Martin Cedidla vyloučen v utkání s SK Slavia Praha v 59. min. za surovou hru. Chyba rozhodčích bude zohledněna v nominacích na další kola @fortunaligacz a @FN_liga oblíbit odpovědět

„Dle názoru komise měl být hráč Martin Cedidla vyloučen za surovou hru. Chyba rozhodčích bude zohledněna v nominacích na další kola první a druhé ligy,“ píše se v prohlášení.

Zlínský pravý bek se po závěrečném hvizdu k incidentu rovněž vyjádřil, s omluvou vystoupil před kamerami televize O 2 TV Sport.

„Omlouvám se, moc mě to mrzí. Byl jsem asi přemotivovaný, aspoň jsem stáhl nohy, ale jak už jsem byl v tom skluzu, nešlo to zastavit,“ uvedl.

Domácí trenér Trpišovský na tiskové konferenci nevinil Cedidlu a měl pochopení i pro hlavního rozhodčího Černého. „Je pro mě nepochopitelné, že tohle nezachytí člověk na videu, když tam je. Může se na záznam podívat kolikrát chce a nevyhodnotí to jako faul na červenou,“ divil se kouč.

„Není to jen o Ewertonovi, ale o ofenzivních hráčích obecně. Zákroky rameno na rameno jsou kolikrát písknuté... Tohle prostě musí zmizet a je jedno, jestli to je na hráče Slavie, Sparty, Plzně nebo Zlína. Mě to prostě mrzí, máme ze zápasu tři zraněné hráče a vůbec to nevyčítám soupeři,“ pokračoval.

Po nedovoleném zákroku hostí nedohrál také středopolař Petr Ševčík, který střídal v pětašedesáté minutě stejně jako Ewerton, a v závěru odnesl jeden ze soubojů také střídající Moses Usor.

Právě faul na Ševčíka podle Trpišovského přispěl k tomu, že Cedidla o pár minut později vyvázl jen s napomenutím.

„Ševčíka faulují po odehrání, rozhodčí nechá dobře výhodu, ale zpětně se k faulu nevrátí a nedá kartu. Hráči tím dostanou signál, že si tohle můžou dovolit,“ přemítal Trpišovský. „Po zápase jsem sudímu Černému říkal, že to podle mě byla jasná červená, že to byl zbytečný zákrok. Ale dopadlo to tak, že jsme dostali žlutou všichni okolo a ten hráč taky, takže je trest stejný...“