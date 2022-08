Odveta o tři sta milionů. Plzeň vs. Tiraspol, díl druhý: ve hře je jackpot

Odměny v pohárech LIGA MISTRŮ účast ve skupině: 15 640 000 eur (391 milionů korun)

výhra ve skupině: 2 800 000 eur (70 milionů korun)

remíza ve skupině: 930 000 eur (23,25 milionu korun)

vyřazení ze 4. předkola: 5 000 000 eur (125 milionů korun) desetiletý koeficient: podle pořadí účastníků to je v případě Plzně minimálně 28 milionů korun, maximálně 142 milionů korun. EVROPSKÁ LIGA účast ve skupině: 3 630 000 eur (90 milionů korun)

výhra ve skupině: 630 000 eur (15,75 milionu korun)

remíza ve skupině: 210 000 eur (5,25 milionů korun) třetí místo ve skupině = vyřazovací část Konferenční ligy: 300 000 eur (7,5 milionu korun)

postup z druhého místa do vyřazovací fáze: 500 000 eur (12 milionů korun)

postup z prvního místa, osmifinále: 1 200 000 eur (30 milionů korun) desetiletý koeficient: v případě Plzně to bude minimálně 2 240 000 eur, spíše může dosáhnout na částku kolem tří milionů eur (75 milionů korun) KONFERENČNÍ LIGA účast ve skupině: 2 940 000 eur (73,5 milionu korun)

výhra ve skupině: 500 000 eur (12,5 milionu korun)

remíza ve skupině: 166 000 eur (4,15 milionu korun) postup z druhého místa do vyřazovací fáze: 300 000 eur (7,5 milionu korun)

postup z prvního místa, osmifinále: 600 000 eur (15 milionů korun) desetiletý koeficient: nejlepší tým Konferenční ligy dosáhne maximálně na 1 424 000 (35,6 milionu korun)