Van Buren po hattricku: Takový start v Liberci jsem opravdu nečekal

„První hattrick v kariéře jsem dal před devíti lety, takže jsem takový start v Liberci opravdu neočekával,“ řekl hráč zapůjčený ze Slavie, který neplatí za vyloženého kanonýra a za celou loňskou sezonu dal čtyři góly.

„S mnoha hráči, se kterými jsem se teď potkal v Liberci, už jsem dříve hrál v jiných mužstvech, takže spolupráce a adaptace do mužstva je jednodušší. Vím, co od nich můžu v zápase očekávat, takže líp zapadnu do týmu.“

Jak důležitý byl váš první gól na 3:1 na konci prvního poločasu? Byl to zlom utkání?

Neřekl bych, že to byl úplně zlomový moment, ale bylo to velmi důležité. Když Teplice snížily na 2:1, měli jsme hlavy trochu dole. Naštěstí jsme ihned odpověděli a znovu odskočili. Kdyby se šlo do šaten za stavu 2:1, druhý poločas by podle mě vypadal úplně jinak.

Mick van Buren z Liberce slaví s fanoušky po výhře nad Teplicemi.

V prvních dvou utkáních dal Liberec sedm gólů. Co této bilanci říkáte?

Máme v týmu hodně kreativních hráčů, kteří dokážou připravit šance a jsou nebezpeční při zahrávání standardních situací, což je pro nás strašně důležité. Na trénincích na standardkách hodně pracujeme. Máme díky tomu více cest, jak docílit branky, což jsme předvedli v prvních dvou utkáních.

Jak byste popsal svou cestu do Liberce? Bylo ve hře setrvání ve Slavii?

Ano, ale kdybych tam zůstal, asi bych nedostal výraznější prostor na hřišti a dostatečnou minutáž. Proto si myslím, že volba jít do Liberce byla správná. Jsem velice rád, že tady můžu být.

Jaké může mít letos Liberec ambice?

Máme v týmu řadu mladých a velice motivovaných hráčů. Viděl jsem to hned během prvních dnů na soustředění v Rakousku. Celkově všichni v týmu mají velkou motivaci. Vědí, že pokud se ukáží v dobrém světle v Liberci, může je čekat dobrá kariéra. Ale po dvou zápasech je na řeči o ambicích brzy.