PONEDĚLNÍK: Prkotiny, které dělají rozdíl. Jak se mezi sudími hnuly ledy?

Ano, olomoucký obránce Pokorný hloupě držel za dres plzeňského útočníka Chorého, takže o penaltě není sporu.

A ruku plzeňského Jirky na druhé straně jako penaltu nepískl, jelikož byla v přirozeném pohybu.

Byť ne u těla a počínal si nešikovně, což na Twitteru štiplavě okomentovala legenda Slavie Vladimír Šmicer: „Chceš si zpracovat míč, nepovede se ti to, zahraješ ho rukou a hraje se dál... Nevím, kdo vymýšlí pravidla, ale všichni fotbalisti víme, že jsi dřevák, a je jedno, jestli to je na půlce, nebo ve vápně.“

Ponechme stranou měnící se pravidla o ruce, ve kterých se už nevyzná téměř nikdo a rozhodčím poskytují dokonalé alibi k volnému výkladu. Toto si bezpochyby Radina, který teprve sbírá zkušenosti v lize jako mnoho dalších kolegů, obhájí.

Jenže pak tu máme ty prkotiny.

Otočený aut u lavičky Sigmy, jenž však předcházel penaltovému faulu na Chorého. Zkušený pomezní Jiří Kříž byl blízko, čtvrtý sudí Michael Kvítek taktéž, přesto nechali vhazovat Plzeň. V závěru zase při největším tlaku Sigmy sebral opět Kříž domácím roh, ač nebýt Pernici, který srazil střelu Růska na tyč, radovali by se z vyrovnání.

A prkotinou těžko nazvat souboj v pokutovém území na konci špílu, v němž plzeňský stoper Hejda obě ruce položil na útočníka Mojmíra Chytila. Podle Radiny nešlo o takovou intenzitu, aby to byla desítka.

„Visel na mně, nemohl jsem se ani odrazit. Nevím, jestli to byla stoprocentní penalta, ale písknout se dala,“ namítl Chytil, jehož dva góly tak byly k ničemu.

A jsou tu ještě další prkotiny: Radina při dvou přímých kopech postavil zeď Plzně místo 9,15 metru sotva sedm metrů od míče. Pozoruhodné krokování. „To nepřekopneš. Pan Radina měl lehce drobnější krok,“ napsal na Twitter televizní expert Jakub Podaný.

Sudí se mění, leč bafuňáři zůstávají

Všechny sporné situace rozhodli Radina s Křížem ve prospěch mistrovské Plzně, jež vyválčila vítězství 3:2, a tak je z toho haló. Kdo hrál fotbal i na okrese, ví, že tyhle detaily ovlivňují dění na hřišti kruciálně.

Rozhodí psychiku hráčů. Diváci zase lehce ztratí víru, že se po konci šíbra Romana Berbra, jenž měl sudí v malíčku, ledy konečně hnuly.

Copak se hnout mohou, když rozhodčí se sice pod vedením šéfa komise Radka Příhody mění – a také Kříže nejspíš nemine stopka –, žel bafuňáři, oficiální i neoficiální poradci, se svými buranskými zlozvyky zůstávají? Netřeba si dělat iluze, že sudí nedostávají pod tlak.

Chybujeme všichni, žel na startu sezony rozhodčí omylů napáchali už příliš. Nedivte se, že olomoucký kouč Václav Jílek mluvil hodně vzrušeně:

„Jsem zklamaný naprosto zásadními rozhodnutími rozhodčích, které ovlivní průběh utkání.“

„Jasně otočený aut. To není malá teč, míč změní směr. Možná to nevidí pomezní, ale čtvrtý rozhodčí to vidí a není schopný to nahlásit. Ti chlapi tam jsou čtyři. Nechápu, že to nikdo na sebe nevezme.“

„V 90. minutě si Hejda pomáhá přes Chytila. Říkám vám, že čtyřicet metrů před brankou to písknou všichni na sto procent. Ale v 90. minutě se to proti Plzni nepískne! Nevím, kde je ta hranice, co se ještě může a co nemůže.“

„Místo rohu odkop v největším tlaku. Ať mi tohle někdo vysvětlí!“

„Cítím křivdu, mrzí mě to. Vypadá to jako maličkost, která ale rozhodne o celém utkání.“

„Rozhodčí si to určitě obhájí, i když jdou proti logice fotbalu.“

Nemějte Jílka za uplakánka, který brečí nad rozlitým mlékem. Svůj mančaft vyplísnil za bohorovný první poločas. Uznal, že kdyby Plzeň proměnila šance, mohla dát gólů i pět. Pokud by však přehmaty sudích nekomentoval, byl by alibista.

V rozhodcovském marasmu by nemělo zaniknout, že oba týmy hrály krásný fotbal nahoru dolů, živelný se spoustou šancí. Výbornými výkony se blýskli dvougóloví střelci Chytil s Chorým i zadák Havel, jenž přidal k rozdílové trefě parádní asistenci.

Kromě pochybení sudích byla největší vadou na kráse nízká návštěva čtyř tisícovek diváků na Andrově stadionu. Plzeňští si po středeční Lize mistrů na Barceloně, kde bylo takřka osmdesát tisíc lidí, museli připadat jako v kostele.

Úbytek zájmu o olomoucký fotbal má své opodstatněné letité důvody. To je na jinou rozpravu.

V krátkosti lze shrnout, že fanouškům se nelíbí, že klub stále nemá nového majitele, který by odstřihl zvedení staré struktury, jež byly u dvou sestupů či dávné korupční aféry, a dal Sigmě konečně nový drajv.

Jsme zase u toho, že bafuňáři si sami větev nepodřežou. Ti diváci, co byli blízko VIP sektoru, sledovali i kouzelnické úsměvy plzeňského bosse Adolfa Šádka, jenž z Olomouce pravidelně vykupuje její nejlepší hráče.

Divili byste se, pokud by příště už raději na český fotbal také nepřišli?

Tecl - Kuchta 8:0

Krásná desetitisícová návštěva dorazila do Teplic na Spartu. Viděla srdnatý výkon sklářů, kteří proti favoritovi vymazali dvoubrankovou ztrátu díky trefám šikovného Gninga. Krátká na ně byla nečekaná sparťanská posila, brankář Kovář.

Naskytla se příležitost, tak Sparta nadaného gólmana z Manchesteru United přivedla, proč ne, i když Holcovi poslední zápasy vyšly a najednou musel na lavičku. Letenští se trápí, remizovali už počtvrté v řadě a zjevně potřebují posílit na jiných postech.

Zato do velkého laufu se dostala Slavia, která fanouškům pravidelně připravuje nefalšované gólové hody. Zatímco nákladná sparťanská posila Jan Kuchta na gól v ročníku stále čeká, slávistický útočník Stanislav Tecl prožívá střeleckou renesanci.

Osm zásahů v sedmi zápasech, k tomu dvě asistence, ta pohotová rovnou z autu na Schranze stojí také za vypíchnutí. Tecl se sice trefuje doma proti slabším soupeřům, avšak žádné góly nejsou snadné a reprezentační pozvánka by nepřekvapila. Budějovice si zaslouží pochválit jen za úžasnou branku Potočného (wow!) a že nešetřily opory na zápasy, kde jsou body blíž.

Twitterový účet CSFOTBAL dohledal, že Slavia vstřelením šesti a více gólů třikrát za sebou na domácím hřišti vytvořila nový ligový rekord. Je skvělé, že se ani za jasného vedení neuspokojí a dál fanouškům nabízí hru ve vysoké intenzitě s maximální snahou skórovat. Snad až po příliš břitké kritice i sebekritce po remíze v Konferenční lize v Sivassporu to byla výborná reakce.

Stoleté výročí slaví ostravský Baník, klub s famózní fanouškovskou základnou a slavnými odchovanci.

Nadělil si posily na poslední chvíli, Plavšiče a Cadua, které by měly pomoct hrát fotbal, jaký si trenér Pavel Vrba představuje. Ponedělník přeje tradiční fotbalové značce všechno nejlepší, nejen vítězství nad posledními Pardubicemi.

Pěkné ponedělí.