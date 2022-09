PONEDĚLNÍK: Silná Plzeň, Santos na paškále a Kuchta v reprezentaci

Druhou Slavii porazila Viktoria ve šlágru rozdílem třídy, což kruciálně ovlivnila už úvodní minuta a penaltový zákrok slávistického stopera Santose na Mosqueru oceněný navíc červenou kartou.

Mosquera si počínal zkušeně, klidně tomu říkejte vyčuranost. Využil výhody útočícího hráče, a zatímco on si mohl dovolit po zatažení za rameno ve vápně upadnout, neboť se dostal před soupeře, Santos v pozici obránce první lehké zatažení Mosquery ustál, možná proto, že nechtěl riskovat, že by pak byl Mosquera v čisté šanci, ale spíš proto, že by ho po takovém doteku jako bránícího hráče padat ani nenapadlo. Hlavně si však nemohl dovolit v pokutovém území Mosqueru zatáhnout, to je zkrátka hloupost a desítka.

Slavia se právem zlobí hlavně sama na sebe. Trenér Jindřich Trpišovský se snažil mírnit opakovanou kritiku Santose tím, že Mosqueru si měl nabírat jiný hráč, jenže Santos byl k souboji nejblíže a hlavně tam byl včas. První hlavu měl hrát razantně do strany, leč jako správný Brazilec se snažil konstruktivně míč posunout do náruče brankáři. Na stopera si počínal strašně ležérně, vypadalo to až lajdácky, navíc v Santosově případě poněkolikáté v ročníku.

S mentálním nastavením míval potíže už v Karviné. Přesto i na hostování v Plzni ukázal, že je to velice kvalitní obránce, ovšem teď musí poslouchat štiplavé narážky fanoušků na trojského koně podobně jako Jan Kuchta ve Spartě. Střed obrany Slavie nepůsobí dobře. Plzni k penaltové situaci stačil pouhý nákop brankáře Staňka pod tlakem a najednou běží Mosquera do vápna. Tak laciné, jednoduché a nikoli pro Slavii ojedinělé.

Plzeň pod trenérem Michalem Bílkem vytvořila opravdu silný tým. Je vidět, jak má kouč hráče na své straně, jak za ním jdou. I tohle patří k nedílným dovednostem opravdu dobrého trenéra.

Řezník to zvládl. Pozor na pomezní

Nebylo by kolo, abychom neřešili sudí. Petr Hocek sice výrazně nechyboval, zápas zvládl, jenže jeho jméno znělo s obavami mezi fanoušky už před výkopem a to je špatně, neboť český fotbal nutně potřebuje po mafiánské éře Romana Berbra vylepšit důvěryhodnost.

Nu a pak se přihodí, že do Plzně na hit kola je nominovaný muž s přezdívkou Řezník z ČFL, jenž byl zmiňovaný v korupčním skandálu Vyšehradu. Etická komise v jeho případě pochybení nenašla, tudíž vydržel na listině rozhodčích. Ale zeptejte se na něj třeba v Jihlavě, která špíl proti Vyšehradu musela hrát…

Ve stínu mužů s píšťalkou bývají pomezní s praporkem. Tu otočený aut, tu roh, to přece není zjevná chyba jako penalta, ale rozhodně by měli být pod větším drobnohledem. Dopad jejich rozhodnutí na výsledek zápasu je poslední kola velký. Ostatně před druhým gólem Plzně zakryl Hejda v ofsajdovém postavení výhled brankáři Mandousovi. Stejně by nejspíš zasáhnout nestihl a do přihrávky Jemelky by nesáhnul, ale měl vůbec tu možnost?

Rozhodčí napáchali v úvodu ročníku hodně chyb. Z tohoto kola můžeme vypíchnout otočený roh, po kterém skórovala Sparta proti Baníku, ale pozor, sama Sparta byla několikrát poškozena. Penaltu mohla kopat v Jablonci, proti Zlínu a také s Baníkem, když Fleišman přišlápl nohu Mejdrovi...

Nemáte pocit, že se sudí lepší, stejně jako nemáte pocit, že se příliš lepší návyky bafuňářů. Můžeme to sice omlouvat nezkušeností, anebo tím, že chyby děláme všichni a dělají je i sudí v nejlepších ligách planety, ale ti nemají tak nevalnou pověst řezníků jako v Česku.

Fanoušci, zout!

Pro fanoušky Slavie byl výjezd do Plzně za trest. Nejdřív se museli v dešti před vstupem do sektoru hostů při prohlídce vyzout z bot a pak bylo po minutě de facto hotovo. Srdcaři, kteří jezdí ze svým klubem do venkovních sektorů, si zaslouží obdiv. Kolikrát mají nuzné podmínky, chovají se k nim automaticky jako k výtržníkům a ještě často stojí výhled z jejich sektoru přes dráty či sítě za nic. Snad se to někdy zlepší, včera bylo pozdě.

Dobrou zprávou nejen pro Slavii je propuštění Ivana Schranze z nemocnice, kde ležel s nálezem praskliny spánkové kosti, očnice, šestého krčního obratle a zakrvácením. V Konferenční lize proti Ballkani jej Sinani kolenem neúmyslně zasáhl do oblasti spánku. Vypadalo to hrůzostrašně.

Brzké uzdravení se sluší popřát také plzeňskému Janu Sýkorovi, jehož ve výborné formě na podzim zastavilo zraněné koleno.

Vyléčit výstavbu hry potřebuje trenér Sparty Brian Priske, především v předfinální fázi, což ale bez patřičné kvality, rozdílového borce uprostřed zálohy, jde těžko.

I tak měli Letenští ve výborné kulise doma Baník porazit. Celkový počet střel 20:1 při plichtě 1:1 působí poněkud rázovitě. I to je fotbal. Ostrava srovnala po náhodném odrazu míče z jediné střely zpoza vápna. Sparta měla šancí víc, ale těch větších pořád málo. A tak má český velkoklub po devíti kolech bodově blíže k sestupovým příčkám než k první.

Rokycany, ukázka síly sportovního marketingu

Spartu mohou těšit jen krásné návštěvy. Marketing a PR má na výborné úrovni. Obsah může být jakýkoli, ale i obal prodává, což ukázaly divizní Rokycany, které jen díky povedeným tweetům udělaly z pohárového utkání s Libercem událost, o níž věděla téměř celá republika. Hodně klubů v lize by se mohlo inspirovat.

Poslední Pardubice s novým trenérem Radoslavem Kováčem mají jiné starosti než PR. Jedničkou na uvolněný post byl olomoucký asistent Jiří Saňák. Připravená pro něj byla tříletá smlouva, koncepční práce s vidinou nového stadionu i v případě sestupu, leč Sigma jej nepustila.

Pro Saňáka, který v mládí překonal nádorové onemocnění a vypracoval se v uznávaného experta nejen při práci s mladými hráči, by to byl vrchol jeho pracovního snažení, navíc kousek od domova v Ústí nad Orlicí. Na ligu si bude muset jako hlavní kouč ještě počkat.

Kováč neváhal a výzvu přijal. Začal pohárovým vypadnutím s Velvary z ČFL a porážkou v lize s Bohemians, kterou zařídil famózní šajtlí Adam Jánoš. Bekhend zpoza vápna. Kop kola. Klokani díky němu poprvé vyhráli v ročníku v Ďolíčku, ovšem v zápise byli za hosty.

Body doma nadále rozdávají i České Budějovice. Porážka 0:3 s Olomoucí před reprezentační pauzou nalomí pozici trenéra Jozefa Webera. Zvenčí však musíte mít pocit, že problém bude spíš v šéfovi klubu Vladimírovi Koubkovi, respektive jeho rozhodnutích z poslední doby.

Naopak pozici v Sigmě si upevňuje trenér Václav Jílek. Před mačem udělal zajímavé změny v sestavě. Zařadil do ní poprvé útočníka Pavla Zifčáka, třebaže není v oslnivé formě. Místo našel také uzdravené posile Denisovi Ventúrovi a na křídle podržel kritizovaného Jana Navrátila. O góly se postarali Ventúra, Navrátil a Zifčák.

Slovácko zanechalo v Kolíně nad Rýnem v Konferenční lize i přes porážku solidní dojem. Bylo fotbalové, kombinační, s dostatečným počtem útočících hráčů. Tak nějak by prezentace českého fotbalu v Evropě - či snaha o ni - měla vypadat. V lize se ale zatím krčí až na desátém místě, doma prohrálo 0:2 s Jabloncem, jenž se pod trenérem Horejšem zvedá.

Křídlo, 21 let, 55 kilogramů, sotva 160 centimetrů. Nigérijec Wale Musa Alli si dělá v Brně jméno. Proti Teplicím se blýskl gólem a asistencí. S Řezníčkem, Ševčíkem a Hladíkem vytvořil nebezpečnou čtveřici. Zbrojovka si může k jeho příchodu z rakouského druholigového Amstettenu gratulovat, ať už ho tam jako volného hráče objevil kdokoli. Česká liga tyhle typy fotbalistů, co se nebojí jít přes soupeře, potřebuje skoro stejně jako dobré sudí.

Tradiční vlnu emocí vyvolala reprezentační nominace. Nechybí v ní Ondřej Kúdela, pětatřicetiletý obránce z indonéské ligy. Trenérovi Jaroslavu Šilhavému zjevně dochází vzadu lidi, tak sází na prověřené. V případě útočníka Kuchty jsou pochyby zbytečné. Kouč ví, co umí, jak na hřišti pracuje nejen v presinku, jak se mu dařilo na minulých srazech, jak týmu pomáhá.

Nepřekvapilo by, kdyby první trefu v sezoně dal v nároďáku.

Pěkné ponedělí.