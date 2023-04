ONLINE: Bohemians ve Zlíně, Brno s Budějovicemi. Doma hrají Jablonec a Hradec

Hitem 29. ligového kola je sice souboj druhé Sparty s třetí Plzní, který má v Praze na Letné výkop od 19:30. Ovšem i další čtyři duely ze středečního programu mají pro všechny zúčastněné obrovský náboj.

Žádný zápas není „navíc“. Na každém stadionu jde o hodně.

Poslední Zlín si proti Bohemians zkusí vylepšit bídnou pozici před nadstavbou. Z šestnáctého místa ztrácí na patnácté Pardubice už šest bodů. Bohemians si v případě vítězství definitivně pojistí čtvrté místo, což je pro klub jejich velikosti mimořádný úspěch. Pražané chtějí napravit i víkendový nezdar na Slavii.

Do skupiny o titul má nakročeno i Olomouc, kterou čeká utkání v Jablonci. Ten se na desátém místě naopak touží vyhnout ošidné skupině o záchranu.

O lepší výchozí pozici hrají v přímém souboji čtrnácté Brno a dvanácté České Budějovice, které v ligové tabulce dělí jediný bod. A v akci jsou rovněž sedmý Hradec Králové s devátým Libercem, což je duel týmů, jež stále mohou na poslední chvíli nakouknout mezi elitu.

Základní část ligy skončí v neděli, pak následuje nadstavba, ve které se tabulka rozdělí na tři části.

Důležité vítězství zapsala v úterý vedoucí Slavia, která díky gólům střídajícího Matěje Juráska zvítězila v Ostravě 2:0. Tabulku vede o tři body před Spartou, která má středeční utkání s Plzní k dobru.

Kdo skončí první po třiceti kolech, bude mít výhodnější pozici v nadstavbě, protože odehraje vzájemné derby na domácím stadionu.

„Důležité však bude to, jak dopadnout zbylé týmy do šestého místa,“ míní slávistický trenér Jindřich Trpišovský. „Třeba na Slovácku to určitě není jednoduché, což poznala minule Sparta a my to taky dobře víme. Loni jsme šli z prvního místa a nezvládli jsme to. Mně se nadstavba nelíbí právě v tom, že s jednotlivými soupeři nehrajete doma a venku.“

O víkendu ještě Spartu čeká utkání v Liberci a Slavii doma s Hradcem...

Dost možná klíčové tři body získaly ve středu také předposlední Pardubice, které doma otočily utkání proti Slovácku. Rozhodující byl nešťastný vlastní gól Reinberka, jenž předtím hosty poslal do vedení. Domácí zvítězili 3:1 a znovu vylepšili svou pozici před nadstavbou.

„Určitě nechceme skončit poslední, to je pořád stejné,“ podotkl Radoslav Kováč, trenér Pardubic. „Na začátku jara jsme rychle udělali dvanáct bodů. I vedení se namlsalo, že z toho můžeme vyjet. Chtěl bych dál jít zápas od zápasu s pokorou a uvidíme, na co to bude stačit. Nedopustím, abychom tady zase lítali ve vzdušných zámcích, to určitě ne.“

V úterý po třech bodech sahaly také Teplice, další namočený tým. S Boleslaví však nakonec doma remizovaly 1:1 a v závěru navíc přišly o vyloučeného brankáře Grigara.