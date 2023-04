Musíme zůstat pokorní, velí trenér pardubických fotbalistů Kováč

„Kdybych mohl, tak o poločase vystřídám deset lidí. Na hřišti by zůstal jenom Florin Nita. A možná Denis Darmovzal.“ Takhle na tiskové konferenci po domácím utkání se Slováckem hořekoval trenér pardubických fotbalistů Radoslav Kováč. Oprávněně. V jedenácté minutě šli hosté kopat už svůj pátý roh a měli Pardubice na lopatě. A když se ve 34. minutě hlavičkou z dorážky prosadil Petr Reinberk, tuplem to nevypadalo, že by Východočeši měli nárok na body.