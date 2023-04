Další kiks brankáře Macíka. V nastavení však Beneš trefil šestku

Po šíleném prvním poločase, který se vším všudy včetně další minely brankáře Macíka navázal na blamáž v předchozím kole s Teplicemi, prohrávali ve středu sigmáci 0:2.

Díky penaltě Chytila v závěru a vyrovnávající trefě stopera Beneše ve čtvrté minutě nastavení však urvali bod, který jim před mačem s Ostravou dodává klid. „Důležitý bod. Jsme spokojení s tím, jak mužstvo zareagovalo,“ pravil olomoucký trenér Václav Jílek. Jeho tým posbíral o tři body více než sedmý Liberec, s nímž má stejný vzájemný zápas, avšak ve prospěch Olomouce hraje výrazně lepší skóre.

I tak proti Baníku bude potřebovat v neděli doma v boji o čtvrtou pozici, z níž se postupuje do předkola Konferenční ligy, tři body.

Když Beneš v masce na hrotu pohotovou dorážkou dostal do sítě odražený míč v poslední vteřině, Jílek si oddechl. Po prvním poločase by nejraději volal do blázince.

„Jestliže vstoupíte do zápasu takovým způsobem po předchozím utkání s Teplicemi, které pro nás bylo obrovským varováním, a zopakujete ten výkon, tak se ptáte, jestli je to normální. Připadal jsem si, že už je to na Chocholouška, že už to chce zásah,“ kroutil Jílek hlavou.

Podle informací MF DNES už má Matúš Macík podepsanou novou smlouvu s Olomoucí, ta původní vyprší po sezoně. „Nemohu potvrdit ani vyvrátit,“ sdělil poněkud tajemně tiskový mluvčí klubu Jiří Fišara.

Jako by si Sigma chtěla nechat oznámení pokračování spolupráce na příhodnější chvíli. Až bude brzy třicetiletý potetovaný rodák z Liptovského Mikuláše v lepší formě. Právě prochází tuze nepovedeným obdobím, které v Jablonci zvýraznil další obrovskou chybou při malé domů.

Tentokrát mu přihrál Pokorný. Měl čas, nebyl pod tlakem, ač útočník Sejk k němu dobíhal. Chtěl přihrát konstruktivně Greššákovi, jenže našel kopačku číhajícího Chramosty, který v 16. minutě uklidil míč k tyči. Jílek, jenž kritizovaného chalana podržel a upřednostnil před mládencem Stoppenem, nevěřil svým očím. Zvlášť když za devět minut zvýšil Sejk po nedůrazu Beneše s Ventúrou zblízka na 2:0.

„Zatřáslo to s námi, ztratili jsme odvahu, přesnost, kvalitu a dostali jsme druhou branku,“ vyčítal Jílek. „Může dojít ke změně na postu brankáře. Ale není to jen o Macíkovi, na jaře dostáváme z minima střel dost gólů. Musíme to řešit, Matúše to však to nepoloží, umí projevit sebereflexi.“ Nepoložilo to ani Sigmu. Klobouk dolů, jak se po direktu zvedla.

Už po půl hodině Jílek dvakrát vystřídal, překopal rozestavení na dva útočníky a po změně stran se Jablonec jen bránil. Neubránil, jelikož Breiteho ve vápně smolně nakopl Chramosta a v 81. minutě dvanáctým gólem v ročníku snížil Chytil, který už předtím zahodil čistou šanci. Nevyrovnal ani střídající Kramář, jehož ránu Hanuš vytáhl nad břevno. Poslední nákop však prodloužil Vaněček, Chytil udělal binec ve vápně a vykutálený míč uklidil Beneš. „Honili jsme je, kde jsme mohli a výsledek se dostavil,“ těšilo Chytila.