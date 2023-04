Vyloučený gólman, útočník v brance. Hnus, co Grigar udělal, čertil se Kušej

Zápas skončil remízou 1:1, když v závěru Grigar podskočil centr a místo míče plácl do obličeje Šimka, který přesto hlavou srovnal. „Jsem rád, že jsme bojovali do poslední minuty. Šimi tam visel jak klobása ve špajzu, famózně se k balonu dostal,“ chválil parťáka Ondřej Karafiát.

Po gólu Kušej běžel kolem domácího gólmana a povyskočil se zaťatou pěstí před jeho obličejem. Grigar jej vzteky kopl do holeně, možná ho trefil jen špičkou kopačky.

„Radoval jsem se z gólu, asi tam bylo víc emocí, než mělo být. Proběhl jsem kolem Grigyho a ten mě normálně skopl přes nohy. Tak jsem spadl. Tohle do fotbalu vůbec nepatří, tak zkušený gólman by to neměl dělat,“ napomínal o osmnáct let staršího protihráče Kušej.

Teplický trenér Zdenko Frťala po shlédnutí záznamu líčil: „Kušej naznačil gesto, Tomáš neohlídal emoce. Jasná červená karta. Ale není se co divit v tak vypjatém závěru. Málokdo by se ovládl. Uvidíme, jestli disciplinárka to Kušejovo gesto zohlední. Po minulém trestu pro Vondráška jsme připraveni na všechno, stopka nebude určitě na jeden zápas.“

Vasil Kušej z Mladé Boleslavi (23) v zápase s Teplicemi.

Agilní Kušej domácím brnkal na nervy celý zápas. „Když jsem viděl, jak nás jeden hráč dokopal...,“ štvalo teplického záložníka Lukáše Marečka, jehož celek vedl díky Hybšově penaltě nařízené za ruku.

„Kušej chodil do všech soubojů tvrdě, do těla, rozhodčí to pouštěl. Něco mohl písknout. Ale my na to taky mohli reagovat a mít ho za zápas načteného. A namasírovat ho někde na půlce. Měl dostat naloženo, třeba i za cenu žluté karty. To jsme nezvládli.“

Po zápase se Grigar chtěl ke Kušejovi dostat. „Šel si pro mě, ale nedošel, zasáhl rozhodčí. Nevím, jestli se chtěl omluvit. Nadával, že jsem něco pokřikoval. Ale emoce do sportu patří, to je normální,“ mínil Kušej.

Protože už Teplice nemohly střídat, rukavice si vzal egyptský útočník Jásir. V nastavení chytil dva vysoké míče, proti střele nezasahoval. V brance strávil v rozlišovacím dresu pět minut.

Útočník Jásir Mohamed Núr musel do brány po vyloučení Tomáše Grigara.

„My se dívali na kluky, jestli někdo bude sám aktivní a přihlásí se o to,“ popsal Frťala. „Jásir gestem naznačoval, že do brány půjde, to pro nás byl impuls. A udržel nulu. Zvládl i souboj se Škodou, což není snadné. Podal dobrý výkon.“

Kušej na Jásira jednou pálil: „Kdybych netrefil hráče přede mnou, byl by gól. Škoda.“

Škoda i pro Teplice, když většinu času vedly. „Každý náš domácí zápas je docela tlak na nervovou sestavu, jsme rádi, že lidi se nenudí. Ztracené body nás však mrzí,“ litoval Frťala. Ztratil i brankáře Grigara nejspíš na několik zápasů.