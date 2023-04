Teplice, ve fotbalové lize penaltová velmoc. Předběhly Slavii i Spartu

„Jsem překvapený, že penalty jsou. Ale ne vymyšlené, všechny oprávněné. Pořád se jich zahrávalo víc proti nám, možná jsme teď někde v půlce,“ šklebí se zkušený záložník Lukáš Mareček, který na Stínadlech působí už od jara 2020. „U nás doma bylo hodně sporných penalt. Doufám, že se to otáčí, aby se vykompenzovaly ty minulé posouzené proti nám.“

V letošním žebříčku nařízených penalt jsou Teplice na čele. Dokonce i před Slavií i Spartou. Pražská „S“ jich zahrávala shodně sedm. Na opačném konci se krčí Pardubice s jednou „desítkou“.

V posledních pěti zápasech rozhodčí, někdy i pomocí VAR, nařídili čtyři penalty pro skláře a zkušený levák Matěj Hybš všechny proměnil včetně té úterní proti Mladé Boleslavi. Dvě dal doprostřed branky, dvě po své pravé ruce.

„Nejsou to vůbec snadné situace, Matesovi to tam zatím padá,“ oceňuje trenér Zdenko Frťala záložníkovu unikátní sérii. Teplice z osmi pokutových kopů přetavily v gól šest, dalšími úspěšnými exekutory byli Žák a Gning. Africký kanonýr ovšem i jednu zahodil proti Pardubicím stejně jako před ním Urbanec už v červenci proti Plzni.

Možná není náhoda, že žlutomodří se penaltově obrodili pod Frťalou, za jehož krátké éry kopali přes polovinu ze svých pokutových pokusů. „Znamená to, že jsme ve vápně aktivní. Jsme tam v dobrém počtu a vyvineme tlak, ať už balon ztratíme, nebo ho podržíme. O něčem to svědčí,“ uvažuje Mareček. „Posíláme do pokutového území balony ze stran a z hloubky na útočníky, aby zakončovali, udělali si výchozí pozici nebo je sklepávali.“

Zlínský Martin Fillo slaví proměněnou penaltu do sítě Teplic.

Trenér Frťala tvrdí: „Důvodů penalt je spousta, nastřelená ruka, nešťastný odraz míče, sražení hráče. Je nějaký metr, který respektujeme jako všechny kluby.“

Teplice byly nejhlasitějším kritikem prohnilých poměrů ve fotbale, než policie na podzim 2020 rozkryla pavučinu kolem bývalého místopředsedy svazu Romana Berbra. A podle všeho kvůli svým protikorupčním postojům je rozhodčí řezali. V sezoně 2018/19 skláři zahráli jen dvě penalty, rok nato jedinou. Další dva ročníky? Tři a dvě.

Neznamená to však, že severočeský klub je s výkony arbitrů spokojený. Naposledy rozporoval vyloučení a třízápasový trest Vondráška. Penaltou v šesté nastavené minutě doma ztratil výhru proti Brnu. Čelil jí i v Pardubicích. Z pokutových kopů dostal letos sám už pět branek.

Svědčí teplický penaltový boom o tom, že prostředí se pročistilo, že sporné momenty vyplývají spíš z chyb než z úmyslu? Alespoň tedy v případě sklářů? Shodou náhod teď začal soud s Berbrem. „K téhle souvislosti se nebudu vyjadřovat, to jde mimo mě,“ usmívá se Mareček.

Základní část ligy zakončí Teplice v neděli v Plzni, která ovládla loňský žebříček s deseti penaltami.