Vyrovnání nemělo přijít, hlesl po duelu s Budějovicemi brněnský trenér Hašek

Brněnští hráči popadali na trávník, diváci na tribunách nevěřícně zmlkli. Vyložené šance mělo Dynamo až v nastaveném čase, první nedal Roman Potočný, z druhé Marcel Čermák vykouzlil trefu pod břevno.

„Co si člověk pomyslí? Že devadesát tři minut bylo zbytečných, když si pak gól dáme ‚sami‘. Budějovice ho vstřelily s velkým štěstím, pro nás je to velká škoda,“ sykl zklamaný brněnský záložník Filip Souček. Včerejší duel odehrál kvůli velké marodce v brněnské sestavě netradičně na stoperu.

Zbrojovku v zdecimovaném stavu čeká ještě poslední kolo v neděli na Slovácku a pak nervózní nadstavba. Kdyby liga končila dnes, měli by Brňané stejně bodů jako na barážové příčce sedící Teplice.

„Pro nás bude důležité, abychom jeli už na Slovácko s tím, že potřebujeme body a skončit do třináctého místa. Tak bychom hráli tři z pěti zápasů nadstavby doma. Takhle jsme se o tom bavili v kabině, že je to pro nás priorita, mít tři utkání v Brně,“ vyložil vyhlídky Souček.

Jeho první záskok na stoperu v dospělém fotbale nebyl jedinou improvizací v domácí sestavě dohnanou do krajnosti. Na jeho pozici v záloze hrál krajní bek Matěj Hrabina, pravou obranu měl na starosti křídelník či útočník Jakub Nečas. Nebylo zbytí.

„Říkali jsme si proto, že do zápasu vplujeme opatrněji, že si ho osaháme,“ popsal plán trenér Martin Hašek.

Vývoj šel Zbrojovce na ruku, ve 31. minutě dal navíc gól po křídelní akci Michal Ševčík. Budějovického obránce nechal, aby mu nešikovností sklepl míč do běhu, protáhl se po křídle a z úhlu prostřelil gólmana Martina Janáčka.

„Mistrovská práce,“ pochválil Ševčíkův kousek Hašek. „Vyvíjelo se to tak, jak jsme si v našich představách vysnili,“ bilancoval.

Brněnský Wale Musa Alli trápí v ligovém utkání obranu Českých Budějovic.

Chyběla odvaha trestat

Nasazení brněnského týmu se oproti minulé porážce v Liberci prudce zvýšilo, navíc hosté začali až zhruba od 70. minuty razantněji ukazovat, že chtějí bodovat.

A Zbrojovka se postupně víc a víc bála o výsledek, který by ji ponechal v naději o zařazení do prostřední nadstavbové skupiny o umístění.

„Jak se blížil konec, tak ten prvek, že soupeř začne hrát vabank a ty to chceš dobránit, tam byl. Měli jsme celou řadu situací, kdy jsme Budějovice za jejich vabank mohli do otevřené obrany potrestat, bohužel jsme v nich neprokázali dostatek klidu, odvahy, sebevědomí, nebo kvality. Nebo všeho toho dohromady. Mohli jsme soupeře minimálně třikrát dorazit, kdybychom zachovali klid. My jsme ho ale nezachovali a byli jsme potrestáni,“ hodnotil průběh Hašek.

Nezvykle už na začátku nastavení šel na rohový kop před brněnskou branku gólman hostí Janáček a pomohl vyvolat melu, z níž měl možnost na vyrovnání hlavou Potočný. „Když jsme šanci přežili, říkal jsem si, že je tam všechno, co tam má být. Obětavá hra, mužstvo ze sebe vymáčkne vše, s nasazením a ochotou pracovat jsem byl spokojený. Skoro bych řekl, že jsme si nezasloužili ten gól dostat. No a teď je to všechno sfouknuté, spláchnuté, zůstane zklamání,“ povzdechl si kouč.

Marcel Čermák vyrovnal na konci třetí ze čtyř nastavených minut. Po přihrávce na krátko pod nohy přehodil Martina Berkovce zakončením, při němž se málem ukopl, a míč zaplul do brněnské sítě.

„Štěstíčko. Kruté pro Brno, štěstí pro nás. Musím poděkovat hráčům, že do toho šli, že v tom vápně byli,“ ulevil si budějovický trenér Tomáš Zápotočný.